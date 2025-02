Hackerii de la Anonymous fac dezvăluiri incendiare despre demisia lui Klaus Iohannis

Cu o oră înainte ca președintele Klaus Iohannis să își dea demisia, un mesaj misterios a apărut în spațiul online. Radu Negulescu, fostul coordonator de campanie al lui Klaus Iohannis, a lansat un manifest în care a făcut dezvăluiri din interior despre strategia președintelui și i-a cerut demisia: „Iohannis trebuie să plece. Azi. Nu doar să își încheie mandatul - să își asume demisia. Azi. Să își asume distrugerea sistemului politic și democratic din România. Și dacă tot se întâlnește cu Ciolacu înțeleg, ar fi bine să plece împreună".

Imediat, au început să apară și amenințările publice voalate la adresa lui Radu Negulescu. Mesajul transmis de acesta a creat unde în interiorul sistemului:

„Gruparea globala Anonymous si-a propus sa investigheze si sa afle adevarul. Am reusit sa accesam bazele de date din dispozitivele folosite si am dedus urmatoarele informatii, care sunt doar o parte: Se vehiculeaza ca aceasta postare a dus la demisie (fals), nu realitatea confirmata - cum ca dl Ilie Bolojan a dat curs demararii suspendarii presedintelui, initiata de partide. Au fost puse persoane care sa dea like, share acestui articol, fara sa cunoasca speta, chiar sa scrie mesaje de sustinere si articole de presa. Nu de curand, respectivul a avut intrevederi cu unele persoane de o identitate discutabila. Si discutii telefonice. Mesaje. Pe aceasta cale, noi - gruparea globala Anonymous, cerem sa se dezvaluie adevarul! In consecinta - vom face publice datele obtinute de pe dispozitivele accesate! We are the internet! We are you! Noi suntem internetul! Noi suntem voi!".