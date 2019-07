HOROSCOP 8 IULIE. Veste fabuloasa pentru una dintre zodii! Primeste bani

Horoscopul zilei de 8 iulie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti. Horoscopul zilnic pentru 8 iulie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 8 iulie 2019 spune ca astazi nativii din zodia Leu vor avea parte de retrogradarea planetei Mercur intocmai in semnul lor, pe casa personalitatii.

Horoscop zilnic Berbec - Horoscopul zilei de 8 iulie 2019

Cei nascuti in zodia Berbec vor avea parte de o perioada de reevaluari si revizuiri in sectorul sentimental. Nativii sunt sfatuiti sa nu ia decizii radicale acum si sa fie foarte atenti, atat la dialogul cu persoana iubita, cat si cu copiii, daca este cazul. Horoscopul de azi pentru zodia Berbec le poate aduce ocazia de a-si analiza dintr-o alta perspectiva o pasiune, un hobby.

Horoscop zilnic Taur - Horoscopul zilei de 8 iulie 2019

Cei nascuti in zodia Taur sunt sfatuiti ca in toata aceasta perioada de retrogradare sa aiba grija cum comunica cu cei din familie. Pot aparea divergente de opinie, in special cu parintii sau cu persoane mai in varsta. Horoscopul de azi pentru zodia Taur le cere sa reevalueze o situatie care vizeaza o locuinta. Unii nativi isi pot cumpara o casa, altii pot reusi sa vanda un imobil.

Horoscop zilnic Gemeni - Horoscopul zilei de 8 iulie 2019

Cei nascuti in zodia Gemeni sunt sfatuiti ca in toata aceasta periaoda sa aiba grija la deplasari, dar si la comunicarea cu cei din jur. Guvernatorul lor, Mercur, le poate aduce confuzii si o exprimare dificila, ceea ce poate duce la conflicte. Horoscopul de azi pentru zodia Gemeni ii sfatuieste sa dea dovada de mai multa constiinciozitate daca studiaza sau daca au de sustinut examene.

Horoscop zilnic Rac - Horoscopul zilei de 8 iulie 2019

Cei nascuti in zodia Rac vor trece printr-o perioada de reevaluare a situatiei financiare. Unii nativi pot incerca sa obtina o marire de salariu, insa zona de negocieri nu va fi un punct forte. Atentie la cheltuieli si la investitii nerentabile! Horoscopul de azi pentru zodia Rac le poate aduce discutii cu persoana iubita legate de modul de administrare a bugetului familiei.

Horoscop zilnic Leu - Horoscopul zilei de 8 iulie 2019

Cei nascuti in zodia Leu au parte de aceasta retrogradare intocmai in semnul lor, pe casa personalitatii. Nativii sunt sfatuiti sa evite tensiunile in dialog, sa evite sa se impuna cu orice pret si, mai ales, sa fie atenti la modul in care-si manifesta autoritatea. Horoscopul de azi pentru zodia Leu favorizeaza dorinta de afirmare, actiunile excentrice si aceasta atitudine le poate defavoriza imaginea in ochii celorlalti .

Horoscop zilnic Fecioara - Horoscopul zilei de 8 iulie 2019

Cei nascuti in zodia Fecioara traverseaza o perioada de interiorizare in care accentul va cadea pe dialogul interior. Nativii pot profita de retrogradarea guvernatorului lor, Mercur, pentru a-si revizui modul de gandire, pentru a lasa in spate trecutul si sunt sfatuiti sa evite sa se lase framantati din cauza deciziilor, actiunilor mai vechi, mai ales daca nu pot fi remediate. Horoscopul de azi pentru zodia Fecioara le cere sa fie mai atenti si mai prudenti la capitolul sanatate, mai ales daca este vorba de afectiuni lungi si cronice.

Horoscop zilnic Balanta - Horoscopul zilei de 8 iulie 2019

Cei nascuti in zodia Balanta sunt sfatuiti sa fie atenti al modul in care comunica si interactioneaza cu persoanele din anturaj, in special cu prietenii, capitol la care pot aparea neintelegeri, conflicte, neconcordante de planuri. Horoscopul de azi pentru zodia Balanta ii sfatuieste sa-si reevalueze niste proiecte, niste aspiratii de viitor.

Horoscop zilnic Scorpion - Horoscopul zilei de 8 iulie 2019

Cei nascuti in zodia Scorpion au parte de retrogradarea lui Mercur in sectorul carierei si al aspiratiilor inalte. Acesti nativi sunt sfatuiti sa fie foarte atenti la modul in care se pun in valoare in zona profesionala. Este de preferat sa evite conflictele si sa-si reevalueze situatia profesionala. Horoscopul de azi pentru zodia Scorpion le cere sa nu ia decizii majore ca urmare a impulsului de moment. Atentie la barfe si zvonuri care pot afecta imaginea la locul de munca.

Horoscop zilnic Sagetator - Horoscopul zilei de 8 iulie 2019

Cei nascuti in zodia Sagetator sunt sfatuiti sa evite calatoriile in aceasta perioada, iar daca trebuie sa o faca sa fie atenti la acte, la transport, la conditii meteorologice si la tot ce poate implica deplasarea in sine. Horoscopul de azi pentru zodia Sagetator le poate aduce vesti din strainatate. Este o perioada favorabila revizuirii si reevaluarii principiilor dupa care se ghideaza in viata.

Horoscop zilnic Capricorn - Horoscopul zilei de 8 iulie 2019

Cei nascuti in zodia Capricorn sunt sfatuiti sa fie foarte atenti la contractele pe care le semneaza in aceasta perioada. Nativii pot discuta despre partaje, mosteniri si banii in comun cu terti, in special cu persoana iubita, pot deveni sursa de conflict. Horoscopul de azi pentru zodia Capricorn le ofera ocazia sa reevalueze relatia intima cu persoana iubita.

Horoscop zilnic Varsator - Horoscopul zilei de 8 iulie 2019

Cei nascuti in zodia Varsator au parte de aceasta retrogradare a lui Mercur in sectorul casatoriei si al parteneriatelor. Nativii trebuie sa fie foarte atenti al modul in care comunica cu persoana iubita, dar si in negocieri si tranzactii financiare. Horoscopul de azi pentru zodia Varsator ii sfatuieste s-si reevalueze atitudinea fata de cei din jur, fata de modul in care relationeaza cu acestia.

Horoscop zilnic Pesti - Horoscopul zilei de 8 iulie 2019

Cei nascuti in zodia Pesti sunt sfatuiti ca in toata aceasta perioada sa-si reevalueze cu atentie sectorul profesional. Nu este momentul sa-si schimbe locul de munca, insa se pot impune cu incredere daca le sunt incalcate drepturile sau sarcinile si responsabilitatile nu corespund cu fisa postului. Horoscopul de azi pentru zodia Pesti le cere sa fie mult mai atenti la sanatate si sa se odihneasca mai mult.