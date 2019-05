Horoscop de weekend: 18-19 mai 2019

Taur

Astrele te sfatuiesc sa te ocupi de relatiile parteneriale la finalul acestei saptamani. Sunt posibile discutii aprinse legate de bugetul comun si de bunuri patrimoniale. Este nevoie ca tu sa-ti controlezi reactiile vizavi de ceilalti, deoarece esti destul de subiectiv si in ganduri si in fapte. Emotivitatea este ridicata, aspect ce iti poate altera cheful de viata. Duminica ar fi bine sa-ti alcatuiesti planuri noi legate de bani. Deocamdata castigi bani suficienti, insa se anunta o perioada foarte delicata la acest capitol.

Gemeni

Cu greu te vei desprinde in acest weekend de indatoririle de la serviciu. Vrei, nu vrei, va trebui sa rezolvi diverse treburi ce nu suporta amanare. Sefii te preseaza mult, de aceea fii prudent si lucreaza atent tot ce depinde de tine. Colegii te sprijina putin sau deloc, insa de retinut ca acestia tes intrigi, conflicte sau barfe, mai mult sau mai putin fondate. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele aparatului uro-genital si secundar pe gat. Duminica fii alaturi de partenerul de viata, pentru ca puteti lamuri lucruri importante.

Rac

Se pare ca vei fi invitat la o petrecere sau tu vei organiza una pentru cei dragi. Oricum, cheful de aventuri si bucuria de a trai vor fi accentuate. Persoana iubita sau copiii iti pot umbri starile interioare, dar cu prudenta si detasare poti depasi totul cu bine. Atentie la prieteni si protectori! In aparenta aceste personaje par ca iti sunt alaturi, insa retine ca doar in aparenta. Duminica ar trebui sa-ti indrepti atentia spre sanatate. Planifica-ti niste analize medicale sau macar o discutie informativa cu un specialist.

Leu

Treburile gospadaresti si membrii familiei te asteapta in acest weekend. Ai spor la curateniile generale si la verificarea spatiului de locuit pentru a vedea daca este nevoie de reparatii sau imbunatatiri. Se pot produce avarii la instalatiile de apa sau din cauza intemperiilor. Pe undeva ai senzatia ca nu iti gasesti locul nici acasa, nici in alta parte, insa controleaza-ti impulsurile si evita suprasolicitarea mentala. Duminica e rost de distractii, insa mai bine te-ai ocupa de un hobby. Persoana iubita iti poate adresa reprosuri.

Fecioara

Influxurile astrale te indeamna fie sa pleci intr-o excursie, sau macar intr-o vizita la cineva apropiat, fie sa stai acasa. Sambata este posibiul sa calatoresti, pe o distanta scurta, dar suficienta cat sa-ti dea batai de cap. Fii atent pe unde calci, cu cine te intalnesti si ce discuti. Duminca te poti ocupa de casa si de membrii familiei. Stai mai mult de vorba cu cei de acasa, pentru ca se pot lamuri si pune la punct diverse lucruri legate de patrimoniu, locuinta sau de achizitionarea unor bunuri.

Balanta

Totul se invarte in jurul banilor la sfarsitul acestei saptamani. La o privire atenta in domeniul profesional poti constata ca exista un dezechilibru major intre cat si cum muncesti tu si ce rasplata primesti. Este o perioada delicata din punct de vedere financiar, asa incat evita cheltuielile nefondate. Pe de alta parte poti primi un cadou, o suma de bani, atentii marunte, dar suficiente cat sa te incante. Duminica se intrezaresc intalniri si dialoguri cu un prieten apropiat sau cu o ruda.

Scorpion

Sambata ar trebui sa te simti in elementul tau. Sunt momente importante in care se contureaza o noua etapa de viata. Esti tentat sa te implici in mai multe treburi deodata, de aceea fii prudent. Relatiile cu ceilalti, in special cu partenerul de viata, sunt distorsionate. Dialogurile sunt recomandate, insa cu greu se va putea cadea la pace. Duminica se intrezaresc cumparaturi, cadouri sau vesti legate de bani. Mai mult noroc si deschidere ai la banii si bunurile altora.

Sagetator

La finalul acestei saptamani, astrele iti recomanda detasare de forfota cotidiana, retragere in locuri linistite si somn mai mult. Sanatatea este vulnerabila pe toate segmentelele corpului. Inca exista un fond predispus la neplaceri medicale, greu de localizat sau remediat. Duminica te vei simti mai bine, revenindu-ti cheful de viata. Totusi nu forta nota si ocupa-te de tine mai mult. Relatiile cu ceilalti sunt interesante si prin intermediul lor te poti dezvolta excelent in aceasta perioada.

Capricorn

Sambata ai parte de prieteni si protectori. Dialogurile cu acestia iti pot oferi o perspectiva interesanta asupra problemelor cu care te confrunti in prezent. Totusi, fereste-te de a-ti divulga secretele si planurile de viitor. Se intrezareste un final de etapa in segmentul prietenilor, insa sunt sanse de a fi afectate si relatiile sentimentale. Bine ar fi sa-ti acorzi momente de singuratate in care sa analizezi bine lucrurile. Duminica, oboseala isi va spune cuvantul. Revelatii legate de oamenii si evenimentele din jurul tau.

Varsator

Esti chemat la rampa sambata. Poti participa la evenimente mondene sau macar la o reuniune cu multa lume. Pozitia ta sociala si imaginea in ochii celorlalti pot avea de suferit, de aceea fii prudent. Pe de alta parte, segmentul familial si domestic te solicita foarte mult, astfel ca se contureaza finalul unei etape socio-profesionale. Duminica intervin intalniri si dialoguri cu prietenii. De retinut sfaturile si indemnurile acestora. Contradictiile se desfasoara in favoarea ta.

Pesti

Sambata mergi la un teatru, vizioneaza un film sau participa la seminarii pe teme neconventionale. Sunt momente bune pentru a-ti rafina sufletul si pentru a invata ceva nou si deosebit. Poti lua legatura cu cineva aflat departe de tara. Vestile primite sunt destul de alarmante, dar nu lua de bun chiar tot ce auzi. Duminica esti in vizorul lumii. Senzatia ca toti ceilalti sunt atenti doar la tine va fi destul de pregnanta. Pe undeva este un semnal ca ai nevoie sa-ti consolidezi pozitia sociala si sa iti imbunatatesti imaginea publica.

Berbec

Sambata este indicat sa te ocupi de bugetul familiei, de cumparaturi si de facturi. Cu toate ca exista o mare discrepanta intre ce iti doresti tu, din punct de vedere financiar, si ce iti poti permite sa achizitionezi, cu putin efort vei reusi sa depasesti perioada cu bine. Grijile financiare sunt intemeiate pentru ca axa muncii si a castigurilor aferente este destul de tensionata si greu de anticipat cum vor decurge lucrurile. Duminica apar vesti din strainatate. Sau esti nevoit sa studiezi, sa inveti, sa iti planifici anumite examene, probe si interviuri.