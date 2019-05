Horoscop zilnic: 20 mai 2019! Aceasta zodie are un inceput de saptamana fantastic

Horoscop zilnic: 20 mai Taur

Zi potrivita pentru chestiunile financiare ce vizeaza banii si bunurile altora. Sunt momente bune de a-ti achita taxele, impozitele si datoriile de orice fel. Functie de caz, mostenirile si partajele pot intra in discutie. Atentie la documente si acte juridice, deoarece exista riscul erorilor de procedura si interpretare. Energia vitala este fluctuanta si se recomanda evitarea activitatilor solicitante.

Horoscop zilnic: 20 mai Gemeni

Se pare ca astazi ai multe de facut in zona relatiilor parteneriale. Sunt posibile dialoguri aprinse cu partenerul de viata sau cu cei de afaceri. De retinut revelatiile din aceasta perioada, intrucat vei afla informatii importante legate de bunul mers al unui proiect. Pe de alta parte, exista varianta sa te retragi dintr-o colaborare ce treneaza de mult timp. Beneficiezi de suficienta sustinere astrala pentru a depasi orice situatie cu brio.

Horoscop zilnic: 20 mai Rac

Ziua iti este dedicata activitatilor profesionale. Ai multe de facut, insa bine ar fi sa te bazezi doar pe fortele tale. Relatiile colegiale sunt umbrite, dar sefii sunt de partea ta. Atentie la sanatatea intregului organism. Nu se recomanda consultatii, analize medicale si interventii chirurgicale. Foloseste doar remedii naturiste, plimba-te in aer liber si odihneste-te mai mult.

Horoscop zilnic: 20 mai Leu

Relatiile sentimentale si cele cu copiii sunt foarte active. Esti vesel, ai chef de glume, dar cei din jurul tau nu prea sunt partasi la starea ta. Sunt posibile neplaceri intr-o relatie sentimentala. Fii prudent, deoarece totul sta pe un bulgare de dinamita. Pentru altii se pot ivi situatii inedite legate de copii. In dupa-amiaza zilei, aduna-i pe cei dragi la o mica petrecere sau ocupa-te de un hobby.

Horoscop zilnic: 20 mai Fecioara

Casa si familia alcatuiesc subiectele principale de astazi. Se pot face mai usor curateniile generale, reparatiile curente sau chiar iti poti planifica schimbarea locuintei sau achizitionarea unui teren. Atentie la ce se petrece in acest sector de viata si activitate, deoarece se pun bazele unor situatii locative noi si pe termen lung. Sunt posible discutii aprinse cu membrii familiei. Cineva apropiat iti poate solicita ajutorul, insa rezolva-ti mai intai treburile tale.

Horoscop zilnic: 20 mai Balanta

La mare cautare sunt astazi relatiile cu neamurile si cu prietenii apropiati. S-ar putea sa fii nevoit sa faci mai multe drumuri in interes de serviciu sau pentru a-i ajuta pe cei dragi. Pe de alta parte, avalansa de informatii ce vine catre tine te-ar putea pune pe ganduri. Selecteaza doar ce iti este de folos. Altii vor avea de-a face cu demersurile specifice formelor de scolarizare. Sunt momente potrivite pentru examene si interviuri.

Horoscop zilnic: 20 mai Scorpion

Astrele te indeamna sa te ocupi de chestiuni financiare. Este un moment bun de a-ti verifica bugetul de venituri si cheltuieli si de a merge la cumparaturile necesare traiului zilnic. Se recomanda multa prudenta, deoarece se pare ca exista multe restrictii la bani si bunuri. Gaseste un echilibru intre laturile materiale si cele spirituale ale vietii. In dupa-amiaza zilei, detaseaza-te de aspectele vietii cotidiene si lectureaza o carte buna.

Horoscop zilnic: 20 mai Sagetator

Conform razelor astrale, tu ar trebui sa te simti minunat. Esti plin de energie, ai dori sa te implici in tot si toate, dar bine ar fi sa te ocupi doar de tine. Sunt momente bune pentru vizitele la saloanele de intretinere corporala sau pentru inceperea unor cursuri de dezvoltare personala. Tendinta ta este de a te ocupa mai mult de ceilalti sau de a te refugia in problemele lor. Detaseaza-te de anturaj si bazeaza-te doar pe fortele tale.

Horoscop zilnic: 20 mai Capricorn

Tu nu prea esti observabil astazi. Dorinta de intriorizare este la cote inalte si bine ar fi sa-i dai curs. Sunt momente bune pentru a te detasa de forfota vietii si a te gandi pe indelete la evenimentele si oamenii din viata ta. Sanatatea este vulnerabila pe intregul organism. Evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil. Ocupa-te de treburi usoare, plimba-te in aer liber sau mediteaza in locuri sfinte.

Horoscop zilnic: 20 mai Varsator

O zi interesanta alaturi de prieteni. Intalnirile si dialogurile cu acestia te-ar putea pune pe ganduri. Poti afla vesti importante legate de chestiunile financiare de la locul de munca. Divergenta de opinii intre tine si ceilalti este la cote inalte. Evita provocarile si asculta cu atentie ce iti spun ceilalti. Esti tentat sa confunzi o relatie sentimentala cu una de prietenie. Rezuma-te doar la prieteni.

Horoscop zilnic: 20 mai Pesti

Domeniul profesional si problemele sale te vor solicita destul de mult. Se intrezaresc evenimente importante in acest sens, asa incat fii pe faza. S-ar putea ca un sef sa te provoace la un dialog important legat de pozitia ta in cadrul serviciului in care activezi. Tu esti nemultumit de ce se petrece in zona carierei tale, insa daca ai sa te imprietenesti cu schimbarea permanenta, totul va fi bine.

Horoscop zilnic: 20 mai Berbec

Relatiile cu strainatatea sunt foarte active. S-ar putea ca o relatie mai veche cu cineva aflat departe de granitele tarii sa ia sfarsit sau sa te raportezi altfel la acea persoana. Sunt favorizate demersurile legate de calatorii indepartate. Chiar daca tot ce tine de strainatate este umbrit deocamdata, ai incredere ca astrele lucreaza in favoarea ta. In dupa-amiaza zilei, orienteaza-ti eforturile catre activitatile culturale.