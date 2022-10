Icoana Maicii Domnului de la Biserica Dealului a început să plângă!

A curs mir sub formă de lacrimi din icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Iviron, adusă zilele trecute la biserica de pe strada Dealului. Părintele Cătălin Dumitrean spune că este o minune fără drept de apel.

Zilele trecute a fost adusă la Biserica Dealului din Sibiu, icoana Maicii Domniului de la Mănăstirea Iviron, ocazie cu care, în timp ce credincioșii se închinau icoanei, din aceasta a început să izvorască mir sub formă de lacrimi. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la mănăstirea Iviron a ajuns, miercurea trecută, la Sibiu. În aceste zile, o mulțime de credincioși din toate zonele țării au venit în pelerinaj la Biserica „Ioan Iacob Românul" de pe strada Dealului.

Această icoană este bine-cunoscută pentru minunile pe care le-a făcut, vindecând bolile și oferind liniște în necazuri. După o săptămână în care a stat spre închinare, din icoană a început să curgă mir sub formă de lacrimi. „În acest moment izvorăște mir sub formă de lacrimi la icoana Făcătoare de minuni la Biserica Dealului Sibiu. Icoana a stat 7 zile la închinare, va rămâne definitiv la biserică, iar izvorârea este sub sticlă, direct pe icoană", se arată într-o postare pe pagina de Facebook Lumină Lină.

„Suntem emoționați și plini de uimire pentru că avem în față o minune extraordinară a Maicii Domnului. Icoana pe care am avut-o la închinare de șapte zile, icoana Maicii Domnului din Iviron, copia vestitei icoanei care este în această mănăstire, izvorăște mir. Este o minune care se petrece public, este o minune care este fără drept de apel, o minune a existenței Maicii Domnului și a certitudinii că Maica Domnului este aici cu noi. Suntem martori, toți cei care la această oră suntem prezenți în biserică. Se întâmplă o minune din toate punctele de vedere. Icoana la care au venit pelerini să se închine este o icoană pe care am primit-o și înainte de a o aduce aici, la biserica de pe strada Dealului, a mai izvorât mir la biserica Sf. Ioan Rusu și Sf. Nectarie, unde a stat apoi o perioadă de timp", a comentat părintele Cătălin Dumitrean miercuri seara, imediat după ce a avut loc minunea.