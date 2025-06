Imane Khelif este bărbat. Document medical fără dubii scurs în presă!

La doar câteva zile după ce a fost informată că trebuie să demonstreze că este femeie din punct de vedere biologic (pentru a putea continua să concureze la probele feminine), rezultatele testelor de sex ale campioanei olimpice la box, categoria semimijlocie, Imane Khelif, au fost dezvăluite pentru prima dată într-un raport medical divulgat în presă.

Sportiva în vârstă de 26 de ani a reprezentat Algeria la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, unde a câștigat aurul la categoria 66 kg. Khelif a atras atenția presei internaționale după ce a învins-o pe italianca Angela Carini în doar 46 de secunde, în optimile de finală. Carini și-a exprimat public îngrijorarea privind sexul adversarei sale, afirmând că s-a temut pentru viața ei și alegând să se retragă din meci. Deși niciuna dintre celelalte adversare ale lui Khelif nu a urmat exemplul italiencei, sexul biologic al sportivei a fost intens speculat pe parcursul competiției olimpice.

Khelif a primit aprobarea de a concura la Jocuri din partea Comitetului Olimpic Internațional (COI) și a unității de box din cadrul Paris 2024, în ciuda faptului că fusese descalificată de la Campionatul Mondial de Box Feminin din 2023, după ce ar fi picat mai multe teste de sex. Întrebat despre acele eșecuri, președintele COI, Thomas Bach, a pus sub semnul întrebării legitimitatea testelor pe care Khelif se presupune că le-a picat. Acum, documentele aflate în centrul controversei au fost scurse în presă. Potrivit The Telegraph, documentele arată că Khelif „este bărbat din punct de vedere biologic". Sub un rezumat de rezultate etichetat drept „anormal", raportul menționează: „Analiza cromozomială relevă un cariotip masculin".