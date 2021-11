Imunologii israelieni s-au dat de gol! Anticorpii de la trecerea prin boală nu sunt aceiași cu anticorpii de la vaccin care suprasatureaza organismul

Autoritățile din Israel au găsit o soluție pentru a le da oamenilor certificat de recuperare după Covid-19, chiar dacă oficial nu au fost testați pozitiv, cu ajutorul unui test serologic.

Potrivit noii politici, persoanele care au avut boala, dar nu au fost testați pozitiv oficial vor putea să dovedească prezența anticorpilor în sânge printr-un test serologic specific, cunoscut drept "N", scrie Jerusalem Post. Acest tip de test identifică anticorpii declanșați de boală, spre deosebire de cei provocați de vaccinare. Cu alte cuvinte, aflam de la expertii israeleieni ca una e categoria anticorpilor dati de sistemul imunitar natural la trecerea prin boala, deci prin lupa directa cu virsusul, și alta e categoria anticorpilor dezvoltati in urma vaccinarii, ceea ce ridica iarasi semne de intrebare, mai ales ca nu s-a spus asta pana acum, iar cei vaccinati erau convinsi, ca si cei nevaccinati trecuti prin boala, ca au aceiasi anticorpi. Iata ca nu!

"Cu rezultatele testului serologic, vor putea primi un Certificat verde cu o singură inoculare de vaccin sau cu cele două doze administrate în mod obișnuit pentru a fi considerați complet imunizați, indiferent de cât timp a trecut de la trecerea prin boala", spun medicii israeleieni responsabili cu controlul pandemiei. ca atare, chiar daca nu se dezvolta acelasi tip de anticorpi, ce i "N" fiind neutralizanti, dati de lupta cu directa cu virusul, epidemiologii israelieni considera trecerea prin boala echivalenta unei singure doze de vaccin (de altfel, au si spus in repetate randuri ca titrul de anticorpi dezvoltati de la vaccin e cu mult mai mare, cu toate ca numarul "ideal" e dat de trecerea prin boala, intrucat la acel numar a considerat organismul respectiv ca a invins virusul, ceea ce e in plus e o veritabila "bomba cu anticorpi", mai ales la vaccinari succesive si cu dozele 3, eventual 4).

Referitor la certificatul verde in Israel se mai prevede ca aceia care s-au recuperat după Covid-19 sunt eligibili pentru un green-pass timp de șase luni de la data recuperării, dovedită printr-un test PCR. Odată ce expiră cele șase luni, au nevoie de o singură doză. Dacă au contractat virusul COVID-19 după ce au fost deja vaccinați, nu au nevoie de o altă vaccinare. Se consideră că o combinație între recuperarea după boală și o doză oferă o protecție foarte puternică și durabilă împotriva Sars-Cov-2.

Conform noii politici, persoanele care consideră că s-au recuperat de Covid-19 și nu doresc să primească două sau trei doze de vaccin vor putea obține un Certificat Verde după o singură vaccinare. Testul poate fi efectuat la un laborator recunoscut de Ministerul Sănătății din Israel. Cei care doresc să îl efectueze vor trebui să plătească din propriul buzunar, iar costul acestuia poate fi cuprins între 40 și 110 euro.