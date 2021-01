Infectat cu trei bacterii dupa spitalizarea in Romania pacientul cu arsuri grave a ajuns in Belgia

Barbatul cu arsuri grave din Iasi a fost transferat la un spital din Belgia pentru a beneficia de ingrijiri, transportat cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale. La evaluarea din Belgia s-a constatat ca pacientul e infectat cu trei bacterii diferite de pe urma spitalizarii din Romania.



Pacientul a suferit arsuri grave dupa ce a fost electrocutat la Constanta, iar ulterior a fost transportat la Iasi cu elicopterul. De o saptamana astepta sa fie transferat in Belgia pentru a primi ingrijiri necesare. Rudele pacientului au acuzat medicii de la Iasi ca nu au considerat ca transferul barbatului la o clinica din strainatate reprezinta o prioritate. Transferul sau era programat, initial, miercuri, dar din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile a fost amanat pentru ziua urmatoare. Joi, avionul s-a defectat si cursa a fost din nou amanata.

Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a transmis joi, 28 ianuarie, o informare in legatura cu esecul misiunii de transfer in Belgia cu o aeronava SMURD planificata pentru joi in cazul unui pacient cu arsuri. Reprezentantii DSU sustin ca transferul nu a putut fi efectuat din cauza unei defectiuni aparute la avion, bolnavul fiind transportat la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca pentru continuarea ingrijirilor medicale.

Sotia pacientului cu arsuri grave, care astepta de cateva zile un transfer in Belgia, a povestit joi, 28 ianuarie, prin ce a trecut in ultima saptamana. "Nici nu stiu exact care este starea lui in momentul asta. Dimineata era stabil, detubat. Am fost instiintata ca la 7.40 au plecat din Bucuresti, s-au dus, l-au luat, si o sa ajunga undeva la Timisoara sa alimenteze, dupa care se indreapta spre Belgia. Acum m-au sunat sa imi spuna ca se intoarce din drum pentru ca au defectiuni tehnice la acest avion", a declarat femeia.