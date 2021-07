INTERCEPTARI DNA: Doi liberali au intervenit la ministrul Drula sa le mentina oamenii in functii. "Fac ce vrei tu! Ajuta-ma cu asta 4 luni"

Un senator PNL si un presedinte liberal al Consiliului Judetean Prahova au fost inregistrati de procurorii DNA in biroul lui Catalin Drula, ministrul Transporturilor. Acestia ii cereau lui Drula sa ii pastreze in functie pe sefii Asociatiei Romane de Salvare a Vietilor Omenesti pe Mare si Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos Galati.

Procurorii DNA ai Tribunalului Constanta au cerut arestarea preventiva si sustin ca in spatele celor doi liberali se afla Bogdan Hutuca, liderul PNL Constanta.

Dumitrescu Iulian: Catalin, sa tii minte, imaginea ta va fi data tot de autostrazi, indiferent cat te-ai chinui cu AFDJ-ul, cu astea...

Drula Catalin: (...) Adica daca vorbesti cu oamenii astia, io i-as sfatui sa iasa la iveala intr-un fel sau ...

Dumitrescu Iulian: Nu, ca ti-i aduc la iveala, am inteles mesajul.

Drula Catalin: Pentru ca, daca facem o relatie de incredere, imi explica bai, uite asta e situatia ...

Dumitrescu Iulian: Si tu hotarasti, imi place sau nu-mi place.

Dumitrescu Iulian: Ramane sa vin o data cu ARSVOM-ul la tine, da? Cu directorul, vin io cu el, da?

George Stanga: As vrea sa te rog frumos sa imi prelungesti mandatele celor doi directori..., sunt luna asta amandoua si la AFDJ si la APDM si principalul lucru, ti-o spun din tot sufletul, pentru mine este rationamentul politic, ca eu am alegeri interne in partid si nu mi-ar conveni sa..., adica nu zic ca as pierde alegerile la Galati, dar nici un as avea o situatie foarte confortabila daca mi-as pierde oamenii de acolo. (...) Domnule ministru, fac ce vrei tu! Ajuta-ma cu asta 4 luni. Tine-mi-i patru luni si dupa aia iti promit ca nu mai vin pe la tine pentru ei. Faci tu ce consideri.

O alta stenograma surprinde o intalnire in biroul lui Ion Macovei, administratorul uneia dintre firmele de apartament care intermediau tranzactiile cu nave, la care participa un fost general al Serviciului de Informatii Externe, Dumitru Ciobanu, caruia Macovei i-a cerut sa gaseasca o cale prin care sa-l convinga pe ministrul Catalin Drula sa favorizeze o companie turceasca in cadrul unei licitatii.

Macovei ii spune fostului general SIE ca intampina probleme la Drula si ca "este o problema cu acest om care e un caine" si pentru care trebuie "gasita o solutie": "(...) dar este totusi o problema cu acest om, care nu pot sa spun ca-i om, e un caine, acest Drula, si trebuie sa gasim o solutie pentru el".

Tot din stenogramele cu Ion Macovei reiese ca era ajutat de alte persoane din Ministerul Transporturilor in activitatile desfasurate cu seful ARVSOM, printre care si Madalina Matica, consilier al secretarului de stat Ionel Scriosteanu.

Intr-o discutie intre Matica si Macovei este propusa decredibilizarea lui Drula prin lansarea unor zvonuri despre viitorii ministri ai Transporturilor.

Matica Madalin: Statistic, in ultimii 20 de ani, mandatul unui ministru la transporturi e intre 6 luni si maxim 1 an, n-au existat (neinteligibil). Drula are deja trei luni, astia deja ii canta prohodul. Tot ministerul se uita cine va fi viitorul ministru ca sa (neinteligibil). Arunca zvonul ca PNL-ul a decis ca io sunt viitorul ministru. Deci, tot ce va da in mine Drula si toate problemele pe care le vom avea noi doi, dam vina pe da, ma, ne ataca Drula ca stie ca noi suntem viitori ministri, stii? Si suntem viitorul cabinet.

"Am spus intotdeauna oamenilor politici ca pentru mine profesionalismul, competenta si integritatea sunt principii nenegociabile. Nu m-am facut neaparat simpatic, dar obiectivul meu este sa livrez rezultate pentru oameni si asta se face doar pe criteriile mentionate. Acelasi mesaj l-am transmis conducatorilor institutiilor din subordine, ca au mana libera sa actioneze pe criterii de profesionalism, fara presiuni de vreun fel, dar ca au si raspunderea care vine cu aceasta libertate", a declarat Catalin Drula.

Directorul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, Daniel Manole, a fost retinut de procurorii DNA, fiind acuzat de constituirea unui grup organizat, abuz in serviciu si luare de mita. Dosarul vizeaza achizitia la suprapret a patru nave, in valoare de 85 de milioane de lei, dar si conditiile in care a fost realizata tranzactia.

DNA anunta, miercuri seara, retinerea pentru 24 de ore a lui Daniel Manole, director al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (A.R.S.V.O.M.) din cadrul Ministerului Transporturilor, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si luare de mita.

De asemenea, au fost retinute trei persoane fizice, administratori ai unor societati comerciale, in sarcina carora s-a retinut comiterea unor infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta, cumparare de influenta si spalare a banilor. In cauza, a mai fost dispusa punerea in miscare a actiunii penale si fata de un alt om de afaceri pentru savarsirea unor infractiuni similare.

Ministerul Transporturilor a transmis, miercuri seara, ca directorul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, Daniel Manole, va fi revocat din functie, dupa retinerea de catre DNA. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca la institutie era un control in derulare, dupa ce Daniel Manole a dispus, in luna martie, retragerea unei nave plecate in misiune de salvare a unor marinari din Ucraina, intrucat conditiile meteo erau dificile.