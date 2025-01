Ion Cristoiu a rămas, în câteva secunde, fără câteva zeci de mii de lei după ce a căzut în plasa fraudelor online

Anul Nou vine cu înşelătorii vechi. Fraudele online s-au înmulţit şi trebuie să fim mult mai vigilenţi când primim apeluri şi mesaje pe telefon. A păţit-o de curând şi cunoscutul ziarist Ion Cristoiu care, din neatenţie, a oferit acces unui necunoscut la datele sale bancare. Rezultatul - în câteva secunde a rămas fără 20.000 de lei.

„Vreo 12.000 + 8.000, 20.000 de lei, 200 de milioane". Este paguba pe care escrocii i-au făcut-o gazetarului Ion Cristoiu. Acesta povesteşte că a fost sunat de o persoană care l-a anunţat că are de primit bani de la o societate de investiţii. „M-a pus şi am intrat în aplicaţia mea de BRD şi m-a pus să şi share-uiesc ecranul. Deci el a văzut şi ce cont am, da? Eu nu mi-a dat seama, eram în viteză că trebuia să plec. Am fost ţinta unei fraude bancare reuşite, online", a povestit Cristoiu, potrivit Observator.

În această perioadă de relaxare, tentativele de fraudă online cresc simţitor. Cele mai comune moduri de fraudă identificate de autorităţi sunt:

- Frauda Reduceri False - Linkul care vă apare vă poate duce pe un site clonat, iar dacă vă introduceţi datele bancare, ramâneţi fara bani

- Frauda Investiţii Miraculoase - Instalaţi o aplicaţie de criptomonete sau de evoluţia pieţei la bursă. În momentul acela, hackerii v-au intrat în telefon

- Frauda Spoofing - Infractorii pretind că sunt reprezentanți ai băncilor pentru a obține informații financiare. Evitați să efectuați plăți sub presiune și contactați direct instituția.

Odată ce hoţii v-au luat banii din cont, cu greu îi mai puteţi recupera: doar 7% dintre victimele fraudelor online îşi recapătă sumele.

„Orice plată sub 50.000 de lei se realizează instant. Banii ajung imediat în contul beneficiarului, respectiv în contul persoanei care e complice la fraudă şi va retrage sumele respective. În acest caz, şansele de recuperare sunt absolut minime", explică Raluca Mitu, avocat specializat în banking.

O altă metodă la modă este cea a apelurilor pierdute, venite din străinătate. Dacă sunaţi înapoi, riscul este să fiţi suprataxaţi.

„Foarte important este durata acestei aşa-zise convorbiri telefonice. Pagubele pot fi de la ordinul sutelor până la ordinul miilor de lei pentru un simplu apel", explică comisarul-şef Daniel Radu, IGPR.

Trebuie să fiţi atenţi şi la SMS-urile venite de la falşi curieri. Verificaţi cu atenţie mesajele primite, înainte să accesaţi linkurile de confirmare. Altfel, riscaţi să instalaţi un virus în telefon, prin intermediul căruia infractorii digitali intră în conturile voastre bancare.

„Să fim atenţi la expeditor, numele expeditorului să fie o companie pe care o cunosc, să fie scris corect. Exprimarea din SMS să fie corectă gramatical, caracterele din link să fie nişte caractere normale, cu litere care duc către o pagină sigură. Multă atenţie! Să ţină minte ce comandă şi unde comandă ca să fie siguri că nu accesează linkuri pe care nu le aşteptau", avertizează Adriana Manu, marketing manager firmă curierat.