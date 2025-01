Istoricul Florian Bichir face dezvăluiri fulminante despre mama lui Călin Georgescu: A fost membră a Mişcării Legionare

Istoricul Florian Bichir, fost membru al Colegiului CNSAS, a invocat mai multe documente despre care a afirmat că provin din arhiva CNSAS şi din care ar rezulta că mama lui Călin Georgescu, Aneta Popescu, a făcut parte din Mişcarea legionară, fiind membră a "Cuibului Nicolae".

Florian Bichir a declarat că potrivit unor documente CNSAS, mama lui Călin Georgescu a fost legionară şi a făcut parte dintr-un cuib, în timp ce era funcţionară la Ministerul Agriculturii. „Am documentele de ani de zile. S-a făcut un control să vadă cine e legionar asumat, prin ministere. Confidenţial, unde eşti înscris în mişcare, în ce cuib, e un chestionar. Sunt documente oficiale. Eu o să vă citesc dintr-un document extrem de interesant în care spune aşa: Sunt înscrisă în Mişcarea Legionară, corpul Doamnelor legionare, sub conducerea doamnei C, am fost repartizată în cuibul Sfântul Nicolae, strada Doamnei, clădirea Adriatica. E semnată de Aneta Popescu, mama domnului Călin Georgescu. N-a fost simpatizantă, a fost membră a cuibului Sfântul Nicolae", a declarat Bichir.

Conform documentului intitulat "Declaraţie" şi având scrs pe fecare filă numele "Aneta Popescu", despre care Florian Bichir afirmă că este mama lui Călin Georgescu, aceasta arată că "a fost înscrisă în Mişcarea Legionară, în luna decembrie 1940, în Corpul Doamnelor Legionare". „Am fost repartizată în Cuibul Sfântul Nicolae, Str. Doamnei", mai scrie ea. Aneta Popescu afirmă că "ultima şedinţă a fost în ziua de 15 ianuarie 1941, când s-a discutat programul de lucru pentru un bazar ce urma să aibă loc de Paşte". „Activitatea noastră era mărginită la opere de binefacere. De la 15 ianuarie şi până azi nu am avut contact cu şefa de cuib", spune aceasta. Aneta Popescu mai scrie: „N-am avut nicio armă în tot timpul cât am fost înscrisă în Mişcarea Legionară. N-am primit nicio armă în timpul de la 18-24 ianuarie 1941".

„Mă deranjează că nu e asumat (Călin Georgescu, nr). Ieri a ieşit să ne spună că are tradiţii de cavaleri de la tată. Să ne spună ce tradiţii are şi de la mama, dacă e. Nu ştiu dacă femeia asta, a fost o femeie de treabă, n-am stat s-o cercetez. Poate era o nevinovată, poate nu, dar e participantă şi interogată ca funcţionar în cadrul ministerului şi a putut să justifice, alţi colegi de-ai ei n-au putut justifica, de ce au lipsit de la muncă, de ce aveau armă, ce au făcut cu ea. Ea iese să zicem destul de curăţel, dar a scris clar şi răspicat că nu era simpatizantă ci era membră a cuibului legionar.", a mai spus Florian Bichir.