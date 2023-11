Iveco Daily 4x4. O formă diferită de „off road"

IVECO produce gama sa de camioane cu tracțiune integrală, cu o mare varietate de osii, tonaj și funcții. Autobasculante, betoniere, camioane, etc. Nevoile sunt nesfârșite, la fel și soluțiile oferite de Iveco. Chiar înainte de pandemie, marca și-a completat familia extinsă cu versiunile off-road ale camionetei Daily, Eurocargo și X-Way și T-Way mari. Aceste ultime două serii dublează modelul anterior, Trakker. Acum există unul pentru utilizare mixtă în construcții de drumuri și altul destinat manevrării exclusiv în mină, carieră sau construcții.

Când se vorbește de 4x4, mulți se gândesc la Jeep sau Land Rover. Dar industria a creat și continuă să creeze alte vehicule cu tehnologie și caracteristici egale sau chiar mai bune: sunt camioane pentru construcții și lucrări civile, marca Iveco. Pentru cele mai grele sarcini, gama „off road" a Iveco oferă soluții pentru toate sarcinile și nevoile de încărcare; de la segmentul ușor, cu Daily, până la cel mai greu, cu T-Way și X-Way. Gama „off road" începe din partea de jos cu Daily 4x4, un vehicul mai versatil decât înainte, care vă permite să alegeți între dubă și șasiu-cabină, versiuni cu o singură roată (All-Road) sau twin (Off-Road) și transmisie automată sau manuală. Un Daily 4x4 care oferă versiuni de 5,5 și 7 tone și un volum mare de încărcătură care variază de la 9 la 18 metri cubi pentru versiunea cu o singură roată și de la 16 până la 18 metri cubi pentru versiunea cu roți duble.

Versiunea de 7 tone este unică prin faptul că oferă o sarcină utilă maximă de 4.300 de kilograme și o lungime maximă a caroseriei de 5 metri. Și are frâne cu disc pe toate cele patru roți, cu un program ESP dezvoltat special pentru acest vehicul. În ceea ce privește mecanica, are un motor diesel 3.0 cu 180 de cai putere și 430 Nm cuplu maxim. Asociată cu aceasta este transmisia automată exclusivă Hi-Matic, cu 16 trepte înainte și două trepte înapoi. Iar dacă optezi pentru transmisia manuală, Daily 4x4 are 12 trepte înainte. De asemenea, are multiple prize de putere și este pregătit să se adapteze la gama largă de echipamente ușor de montat. În plus, confortul este o altă secțiune în care s-a lucrat cel mai mult, cu elemente disponibile precum aer condiționat cu control automat, încălzire independentă Webasto, intrare USB, scaun pasager cu masă detașabilă, scaune suspendate, tetiere premium, volan din piele sau lumini în compartimentul de marfă, printre altele.

Singurul vehicul comercial ușor construit ca un camion, cu un șasiu de marfă solid și suspensii de înaltă performanță, excelent pentru personalizare pentru o mare varietate de misiuni este Iveco Daily 4x4. Furgoneta IVECO Daily 4x4 poate opera cu ușurință pe cel mai dificil teren sau pe drumuri mixte asfaltate și accidentate.

De altfel, toate modelele gamei Iveco Off-Road au demonstrat capacitatea de a performa în circumstanțe extreme, cu obstacole cu adevărat complexe depășite fără probleme. Daily 4x4 asigură tracțiune perfectă în orice situație cu 3 diferențiale autoblocante pe puntea față și spate și unul central în cutia de transfer. Diferențialele pot fi blocate și deblocate cu comutatoarele ergonomice de pe tabloul de bord. Datorită raporturilor lor duble reduse, versiunile de furgonetă sau cabină sunt disponibile cu 12 trepte în transmisie manuală și 16 cu transmisie HI-MATIC. Puteți activa cu ușurință raportul de viteză redusă activând butonul ergonomic de pe tabloul de bord. Daily 4x4 câștigă o capacitate de urcare nelimitată, menținând în același timp confortul maxim datorită volanului ergonomic și scaunelor din spumă cu memorie cu absorbție ridicată a energiei, capabile să vă distribuie greutatea uniform și să reducă vârfurile de presiune cu până la 30%.

Cadrul de șasiu special conceput, cu o capacitate de încărcare de până la 5000 kg în spate, noua punte față cu suspensii față independente, bara față din 3 piese din oțel și frânele cu disc complet cu program ESP special dezvoltat, fac din Daily 4x4 singurul vehicul de pe piață capabil să răspundă nevoilor clienților în ceea ce privește robustețea, performanța durabilă și fiabilitatea record.