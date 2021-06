John McAfee s-a sinucis într-o închisoare din Spania. Creatorul cunoscutului antivirus urma sa faca 30 de ani de inchisoare

John McAfee, creatorul antivirusului cu acelaşi nume, s-a sinucis într-o închisoare din Barcelona, în urma unei decizii judecătoreşti de extrădare în Statele Unite, unde era acuzat de evaziune fiscală.

Poliţia catalană a anunţat că medicii au încercat să-l resusciteze, dar n-au reuşit să-i salveze viaţa. Într-un comunicat de presă, poliţia spune că „toate indiciile arată că McAfee şi-a luat singur viaţa": Moartea sa a fost anunţată la câteva ore după ce Curtea Naţională a Spaniei a aprobat extrădarea lui în Statele Unite, unde acuzaţiile de evaziune fiscală ar fi putut duce la o pedeapsă cu închisoarea de până la 30 de ani. McAfee, care şi-a făcut averea vânzând software antivirus, a fost arestat pe aeroportul Barcelonei în octombrie anul trecut şi ţinut în închisoare în aşteptarea rezultatului audierilor de extrădare.

Procuratura din Tennessee, SUA a afirmat că McAfee nu a depus declaraţii fiscale din 2014 până în 2018, în pofida faptului că a încasat „venituri considerabile" din mai multe surse. Potrivit unui rechizitoriu din 15 iunie, McAfee ar fi câştigat milioane de dolari din susţinerea de conferinţe, consultanţă, promovare a criptomonedelor şi vânzarea drepturilor la povestea sa de viaţă pentru un documentar. Actul de acuzare nu pretindea că McAfee ar fi primit venituri în legătură cu McAfee Associates. Compania a fost vândută către Intel în 2011.

Într-o audiere video la începutul acestei luni, McAfee a susţinut că acuzaţiile împotriva sa sunt motivate politic şi a spus că îşi va petrece restul vieţii în închisoare dacă va fi returnat în SUA. În martie, McAfee a fost de asemenea acuzat de o „înşelătorie" în criptomonede în valoare de 13 milioane de dolari, după ce ar fi atras victimele pe Twitter. John McAfee s-a născut în 1945 la o bază a armatei SUA din Marea Britanie, iar apoi a crescut în Virginia. După ce a lucrat ca programator şi proiectant de software pentru mai multe companii, inclusiv NASA, a început să dezvolte software pentru combaterea viruşilor.

În 1987, a fondat McAfee Associates, o companie de antiviruşi pentru computere. În cele din urmă, Intel a cumpărat McAfee şi a schimbat numele mărcii - ceva despre care McAfee şi-a exprimat mulţumirea. În august 2009, The New York Times a scris că averea sa personală a scăzut de la 100 de milioane de dolari la 4 milioane de dolari. Acesta S-a mutat în Belize şi a vrut să găsească utilizări medicinale pentru plante pe terenul său. In 2014 el i-a avertizat pe americani să nu folosească smartphone-uri - sugerând că aplicaţiile sunt folosite pentru a spiona clienţii care nu citesc acordurile regulile de confidenţialitate.