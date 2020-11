Judecatorii restituie la DNA dosarul in care Sorin Blejnar era acuzat de o spaga de 1,2 milioane de euro

Curtea de Apel Bucuresti a decis miercuri, 4 noiembrie, restituirea la DNA a dosarului in care fostul sef al Fiscului, Sorin Blejnar, este judecat ca a primit mita 1.200.000 de euro, in perioada mai 2011-aprilie 2012, in schimbul protejarii societatii Excella Real Grup, care era controlata de afaceristul Radu Nemes, cunoscut drept "Regele Motorinei." Decizia nu este definitiva.

"In baza art.346 alin.3 lit.a Cod procedura penala dispune restituirea la parchet a cauzei privindu-i pe inculpatii Blejnar Sorin, Comanita Viorel, Florea Sorin si Blejnar Andreea Florentina, trimisi in judecata prin rechizitoriul nr. 20/P/2019 din data de 21.08.2019 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, Sectia de combatere a coruptiei... Cu drept de contestatie in 3 zile de la comunicarea incheierii, conform art.347 alin.1 Cod procedura penala," este minuta Curtii de Apel Bucuresti, potrivit portalului instantelor.

Decizia a fost luata in baza prevederii din Codul de procedura penala potriit careia a fost dispusa restituirea cauzei la parchet, prin incheiere, daca:" in urma sesizarii conducatorului parchetului care a emis rechizitoriul, in conditiile art. 344 alin. (6), nu s-au luat masuri pentru acoperirea omisiunilor." Sorin Blejnar executa in prezent o pedeapsa de 5 ani de inchisoare intr-un dosar in care a fost condamnat pentru ca a primit spaga 12,5 milioane de lei in schimbul traficarii influentei de sef al Fiscului.

Este vorba de un proces in care fostul sef al ANAF Sorin Blejnar, fostul vicepresedinte al institutiei Viorel Comanita si fostul comisar general adjunct al Garzii Financiare Sorin Florea au fost trimisi in judecata de DNA pentru luare de mita, dupa ce ar fi primit sumele de 1,2 milioane de euro, 960.000 de euro, respectiv 300.000 de euro de la un om de afaceri, pentru a proteja activitatea nelegala desfasurata de societatea comerciala coordonatade acesta. In acest dosar a fost deferita justitiei si sotia lui Blejnar, pentru complicitate la luare de mita.