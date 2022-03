Jurma a devenit adept al teoriei conspiratiei: "Razboiul este o diversiune utila pentru politicienii care nu mai doresc monitorizarea pandemiei!

Cioclul apocaliptic Octavian Jurma, cunoscut pe Facebook sub porecla de "Profetul mincinos", pentru ca nimic din ce a anticipat "stiintific" nu s-a adeverit, a devenit un adept al teoriei conspiratiei dupa ce razboiul din Ucraina i-a luat pâinea de la gură.

Jurma in fapt nu e specialist in nimic, dupa cum a aratat Ziuanews, el neavand nici dreptul la libera practica deși se recomanda a fi medic de spital, nu este nici cercetator, nici epidemiolog, practic, nu e nimic, el singur recunoaste ca are un hobby cu statistica, dar un hobby pe care-l stapaneste foarte prost intruct statisticile sale sunt total false.

De cand nu se mai poate produce pe mass-media ca "specialist" sau "expert" pentru televiziunile si siteurile platite de guvern sa promoveze vaccinarea si masurile defuncte anti-covid, Jurma a devenit un adept al teoriei conspiratiei, sustinad ca razboiul din Ucraina a fost facut pentru a trece in planul doi pandemia si pentru a o estompa... Dar ea, pandemia, exista!, urlă Jurma cel lsat fara pâine...