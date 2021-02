La cat vor ajunge temperaturile in Bucuresti. Meteorologii anunta vreme deosebit de calda

Specialistii ANM au prognozat vreme deosebit de calda pentru joi, 4 februarie, in Capitala. Vor fi temperaturi de primavara, iar vantul va sufla moderat.

Conform unei prognoze speciale emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie, joi, vremea va deveni deosebit de calda in Bucuresti. Ceata, prezenta la orele diminetii, se va risipi, iar dupa-amiaza va aparea soarele. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla moderat, temporar cu unele intensificari (rafale in jurul a 45 km/h) mai ales in a doua parte a zilei. Temperatura maxima se va situa in jurul a 14 grade.