La „Vocea României" a fost adus pe scenă un travestit. Tudor Chirilă a salutat momentul și a criticat România: Suntem o țară intolerantă

Emisiunea „Vocea României", de la Pro TV, a găzduit un travestit în ediția de vineri, 9 septembrie. Un bărbat pe nume Ricardo Gabor a venit îmbrăcat în femeie și a concurat sub numele de „Rubi Diamante".

În prezentarea în care apare pe siteul Pro TV, personajul recunoaște că are probleme de socializare, fiind excesiv de timid. „Soluția" aleasă de acesta, de a se îmbrăca în femeie, încă de pe vremea de când era adolescent, este lăudată de Pro TV.

„Rubi Diamante este artista care se urcă pe scenă, personajul pe care eu l-am creat ca să pot să am încredere în mine și să cânt. Eu am început să fac „drag" de la 17 ani, când mi-am pus perucă și tot. A fost o senzație plăcută pentru că erai altă persoană. Puteai să joci în două lumi diferite. Este lumea lui Ricardo și după este lumea lui Rubi Diamante. Tot ce nu poate să facă Ricardo, poate să facă Rubi Diamante. Așa că este foarte mișto. Ricardo e un copil foarte timid, nu are încredere în el. Rubi este o fată foarte puternică, care mănâncă lumea dacă e nevoie și merge tot înainte, nu are rușine, are încredere în ea"", apare pe siteul Pro TV.

Apariția travestitului a fost salutată de către Tudor Chirilă. Actorul/cântărețul/activistul l-a lăudat pe acesta și a criticat poporul român. El a mai zis că artistul trebuia să meargă mai departe, „pentru a aduce un pic de normalitate", nu pentru că ar fi avut vreun talent.

„În primul rând mie mi se pare extraordinar că tu ești în 2022 la Vocea României, venind din Spania, cu look-ul ăsta și cu orice fel de orientare sexuală ai avea tu. Este extraordinar. Pentru că noi suntem o țară intolerantă, noi suntem o țară cu un model cultural care are mari prejudecăți vizavi de minoritățile sexuale. Și indiferent dacă tu ai fi „straight" sau orice altceva, mie mi se pare important ca tu să fii aici cât mai mult. Regret că nu m-am întors ca tu să fii în echipa mea, pentru a merge cât mai departe, pentru a aduce un pic de normalitate și a vedea că oamenii nu trebuie discriminați pe niciun fel de criteriu, de la cel sexual, etnic și așa mai departe. (...) Trebuie să ne uităm la ce face omul, nu la ce este omul!", a spus Tudor Chirilă, din nou, insistând pe orientarea sexuală a concurentului, scrie Rost.

Reamintim că Pro TV a insistat cu normalizarea homosexualității, încercând să promoveze căsătoriile între persoane de același sex încă din 2013. Atunci, într-o emisiune, Pro TV a înscenat „o nuntă între homosexuali". Ceremonia, pur simbolică și fără efecte juridice în România, a fost oficiată de o „popeasă", a avut loc în 2013, pe fondul unei tentative de modificarea a Constituției, în sensul precizării că familia se întemeiază pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie.