O excepțională opera semnată Stefan Câlția va fi in licitația de arta postbelica și contemporană, alături de opere semnate de Ghenie și Țuculescu, pe 25 februarie, la Artmark

Ştefan Câlţia este prezent la aceasta licitaţie cu "Fata cu aripi" (2016), ulei pe pânză estimat între 20.000 şi 30.000 de euro. Opera a făcut parte in expoziția "Lucrări de peste vară: spațiul teatral" expuse de AnnaArt Galery in București in 2018.

La aceasta licitatie mai participa lucrari semnate de Ion Tuculescu (Lansare in Rosu - 30.000 de euro); Adrian Ghenie (Untitled - 20.000 de euro).