Live cu peripeții din mijlocul inundațiilor: O reporteriță TV a căzut într-un șanț și s-a scufundat sub apă

O reporteriță de la România TV a trecut printr-un moment neplăcut în timpul unei transmiteri live din zonele inundate din Covasna.

Cu toate că era echipată cu un combinezon de protecţie şi se deplasa prin apa care ajungea până la genunchi, reporteriţa Iuliana Damian a păşit accidental într-un şanţ adânc şi s-a afundat complet sub apă. Din fericire, aceasta a ieşit imediat la suprafaţă, fără a suferi răni, însă pe înregistrarea momentului se poate auzi că aceasta a înghiţit apă, scrie paginademedia.ro.

Momentul a fost şi subiectul unei ştiri pe România TV, când reportera a venit cu detalii. „Am încercat să arătăm cât mai bine ce se întâmplă acolo, să arătăm proporţia dezastrului. Tocmai de aceea, ne-am echipat corespunzător spun eu, aveam un combinezon pe mine. Am intrat pe străzile din localitate şi am încercat să arăt cât de mare era apa şi cum arată gospodăriile oamenilor care sunt de altfel disperaţi.

Însă, la un moment dat, pur şi simplu am căzut într-un şanţ foarte adânc. Nu am ştiut că acel şanţ este acolo pentru că totul era acoperit de apă, o apă murdară, plină de mâl. În timp ce eu vorbeam şi explicam telespectatorilor ce se întâmplă în jur, am căzut pur şi simplu în apa adâncă. Am reuşit să ies foarte repede şi din fericire sunt bine."