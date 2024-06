Loc unicat pe Pământ, orașul secret dezvăluit. Motivul năucitor pentru care sunt interzise telefoanele mobile și Wi-Fi

Orașul misterios, un loc unic pe Pământ a fost dezvăluit recent, el fiind aproape necunoscut în lume, nici chiar de către pasionații de teorii ale conspirațiilor.

"The Quiet Zone" este cu adevărat o așezare cu totul specială, deoarece aici sunt interzise telefoanele mobile, Wi-Fi și cuptoarele cu microunde. Localitatea Green Bank din Virginia de Vest, Statele Unite este spațiul unde oamenii nu sunt conectați 24 de ore pe zi, ea devenind un fel de Mecca pentru oameni obosiți de lumea modernă, de noile tehnologii, dar și pentru cei "electrosensibili".

Motivul neobișnuit, năucitor, din "The Quiet Zone" al absenței dispozitivelor moderne îl reprezintă prezența antenelor de satelit uriașe, care includ și cel mai mare radiotelescop din lume denumit Robert C Byrd Green Bank. Acesta are nevoie ca zona să fie "curată" de orice interferențe radio și electronice, pentru a scruta universul, potrivit Daily Mail.

„Orice lucru care ar putea interfera cu radiotelescopul este interzis. Un nou documentar, Small Town Universe, care a avut premiera la New York săptămâna aceasta, și o carte recentă "The Quiet Zone" explorează orașul și misterele sale - inclusiv zvonuri locale despre secretele îngropate sub munte.

Regizorul filmului, Katie Dellamaggiore, a spus că a fost inspirată să o facă după nașterea celui de-al doilea copil, simțind că se bazează prea mult pe telefonul mobil pentru a rămâne în contact cu prietenii.

Și-a întrebat soțul dacă există un oraș fără telefoane mobile. Ea a spus: „Am făcut ceea ce facem cu toții și am căutat pe Google, „Există un oraș fără telefoane mobile?, și așa am descoperit Green Bank, Virginia de Vest. „Stilul de viață unic, deconectat al orașului, mi-a atras imediat atenția".

„A fost și mai intrigant faptul că oamenii de știință folosesc Telescopul Green Bank pentru a explora unele dintre cele mai mari mistere ale științei, cum ar fi cum a început universul și dacă există viață inteligentă dincolo de Pământ.

„Locuitorii acestui mic oraș din Appalachi nu sunt conectați în cele mai multe moduri moderne, dar de-a lungul timpului, am observat o legătură mai profundă pe care o împărtășeau, legați de căutarea cunoștințelor științifice".

Ea a spus că, în timp ce a făcut filmul, a învățat să se bazeze mai puțin pe telefonul ei mobil - și acum savurează plictiseala ca „timpul pentru mine". Telescoapele se află într-o vale de 4 mile, înconjurată de munți de 4.800 de picioare, care creează o barieră naturală și împiedică „zgomotul" lumii.

Operarea oricărui echipament electric care provoacă interferențe la telescoape este ilegală, pedepsită cu o amendă de stat, de obicei de aproximativ 50 de dolari pentru orice încălcare. Zona din apropierea telescopului (inclusiv orașul Green Bank, cu 250 de locuitori) este zona cea mai strict reglementată a Zonei Liniștite.

Magazinele își acoperă exteriorul cu vopsea conductivă de plumb pentru a li se permite să utilizeze scanere fără fir. Telescoapele, de la Observatorul Green Bank, fondat în 1956, au fost pionieri în Căutarea Inteligenței Extraterestre (SETI).

În 1959, proiectul „Ozma" al Observatorului a început să caute emisii radio „create de ființe inteligente de pe alte planete". Există și alte „zone liniștite" radio în întreaga lume, dar Green Bank este o comunitate vie de 250 de oameni - localnicii se referă la ei înșiși ca „oameni de munte".

Stephen Kurczy, autorul cărții "The Quiet Zone", a declarat: „Motivul pentru public pentru zona de 13.000 de mile pătrate National Radio Quiet Zone din jurul Green Bank este că acest oraș găzduiește primul observator federal de radioastronomie din țară".

Dar există un secret în "The Quiet Zone (Zona liniștită) - și zvonuri despre alte secrete și mai adânc îngropate. Într-o adâncitură de munte din apropiere, armata americană a plănuit să-și construiască propria antenă radio - o antenă de 600 de picioare lățime și 66 de etaje, construită pentru a asculta semnalele radio sovietice care au emis de pe Lună.

„Dar există și un motiv mai puțin public pentru o zonă liniștită, despre care am fost surprins să aflu. „Nu departe de Green Bank, în orașul Sugar Grove din Virginia de Vest, există un post de ascultare ultrasecret al Agenției Naționale de Securitate (NSA) cu propria sa colecție de aproximativ o duzină de antene radio". Lucrările la proiectul inițial au fost oprite în 1962, dar site-ul Sugar Grove a fost redeschis în 1969 ca un hub la nivel mondial pentru comunicațiile radio ale Marinei.

„Zona liniștită protejează atât Green Bank, cât și Sugar Grove. Așa cum Green Bank are nevoie de liniște radio pentru ca telescoapele sale să „audă" sunetele din spațiul profund, la fel și Sugar Grove are nevoie de liniște pentru a putea asculta comunicațiile din lumea exterioară", a spus Kurczy.

Zona liniștită găzduiește și buncărul Greenbrier, odinioară secret, construit pentru a găzdui Congresul în cazul unui război nuclear. Localnicii vorbesc despre zvonuri despre ceva „îngropat în munte" - de la silozuri de rachete la site-uri CIA până la extratereștri capturați.