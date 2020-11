Lucian Duță crede că filmul "Colectiv" ar putea fi numit "Întoarcerea Tiripliciului" si că bătrânii securiști îl mângâie pe cap pe Vlad Voiculescu

Lucian Duță, fostul sef al Casei Nationale de Sanatate, are o postare "acida" pe pagina sa de facebook, intitulata "Întoarcerea Tiripliciului", pe care o redam in cele ce urmeaza:

"Fiind în izolare și plictisindu-mă groaznic am rupt toate site-urile de filme mai mult sau mai puțin cunoscute! Astfel, mi-am dat seama că americanii au un adevărat cult pt filme cu come-back-uri: Intoarcerea Cavalerului Negru, Întoarcerea lui Jedi etc! Filme mari, n-am ce sa zic!! Revenind la realitatea românească am observat că și noi punem în scenă revenirile "eroilor" pe scena fake a politicii! Dar ce să vezi? La noi nu se întoarce eroul care salvează lumea ci doar tiripliciul! Și asta nu pt că nu am avea eroi dar azi tiripliciul este fast-foodul care ni se bagă pe gât pe post de caviar! Degeaba unii dintre noi ripostăm și spunem că fast-foodul nu e sănătos și ne îmbolnăvește pt că imediat sar slugile tiripliciului și ne arată in Photoshop că de fapt ce ingurgităm este un produs bio și ne face să avem o viață bună!

Vlad Voiculescu este cred cel mai important tiriplici din ultimii ani și probabil cel mai toxic dintre ei!Iar asta o spun cu multă convingere pt că dintre toți el a produs cel mai mult rău, intr-un domeniu - sănătatea publică - extrem de sensibil ,greu de gestionat și mai ales foarte dificil de reformat! Tiripliciul Vlad Voiculescu aparent a apărut din neant dar foarte bine legendat! El e băiatul cu rucsacul in spate (așa au legendat personajul ) care aducea câteva cutii de medicamente de la Viena (unde lucra intr-o bancă celebră) pt cei care nu-și găseau tratamentul in România! Din start vă voi spune că povestea este fake: da, au existat uneori sincope minore în aprovizionarea cu medicamente (culmea ieftine și banale) dar acestea au fost generate de presiunea unor producători de medicamente care refuzau să-și plătească anumite taxe statului român! Și da, acei producători șantajau statul român și nu mai aduceau unele medicamente doar pt a forța scoaterea unor taxe legitime și care aduceau resurse suplimentare pt sistemul sanitar românesc !

Dar, să revenim... Tiripliciul cu față candidă de șoricel renunță brusc la un post foarte bine plătit la Viena și devine un fel de secretară (șef de cabinet se zice pompos) al unei individe dubioase ajunsă Ministru de Finanțe în celebrul guvern Cioloș! Pt cei care nu-și amintesc o să readuc în atenție o zicere a doamnei: "se poate trăi și cu doi dolari pe zi in România, la fel ca în India"! M-am întrebat încă de la început cum de cineva cu un job foarte bun ar accepta peste noapte să devină un fel de ușier al unei ministrese atât de incompetentă!Răspunsul a venit peste câteva luni odată cu numirea bruscă a Tiripliciului in funcția de Ministru al Sănătății! Nu o să fac speculații cu privire la suspiciunea accentuată și chiar transparentă că tiripliciul are legături adânci cu anumite servicii de informații dar voi spune doar atât: ȘTIU !!!

Pt cei cărora totuși le plac "speculațiile " voi puncta câteva lucruri ,care sunt publice: 1.Bunicul lui Voiculescu a fost general de Securitate in centrala DIE de la Viena! 2. Tatăl lui Vlad Voiculescu a fost condamnat definitiv pt colaborare cu Securitatea, lucru pe care Tiripliciul a încercat să-l ascundă din răsputeri! 3. Retragerea lui bruscă de la Viena și legendarea lui foarte atentă este tipică pt modul de acțiune al serviciilor de informații!

Ajuns ministru, Voiculescu se remarcă strict prin acțiuni de propagandă ieftină și mai ales prin aducerea in pragul colapsului a transplantului din România! In mai puțin de un an de mandat reușește "performanța " incredibilă de a scădea numărul efectiv de transplanturi cu aproape 70%! Mii de bolnavi nu mai au acces la acest mecanism unic de salvare și probabil că au murit demult! Sunt cifre, statistici, numere etc dar in realitate sunt decese care au legătură directă cu activitatea Tiripliciului și a cărui singur vis a fost să trimită acești bolnavi in afara țării (pe bani mulți bineinteles) iar România să fie tratată doar ca eventuală piață de recoltare de organe!!

Vlad Voiculescu este singurul ministru al sănătății care intr-un singur exercitiu bugetar a reușit "performanța" să returneze bugetului de stat 50 de milioane de euro! Bani care ar fi salvat vieti sau bani prin care se putea construi un spital!! Singura activitate remarcabilă pe care a avut-o Voiculescu (și pe care aproape nimeni nu o intelegea atunci) era să umble prin minister și pe la ședințe cu o cameră profesională după el și cu un operator care-l filma oriunde! Târziu am aflat cu toții care era scopul! Omul își trăgea cadre de film pt pelicula Colectiv care avea sa apăra câțiva ani mai târziu! Un film grețos, care speculează politic suferința unor oameni și care ridică in slăvi un singur personaj: Vlad Voiculescu! Este antologică scena de final când Tiripliciul se dă lovit de sistem iar tatăl lui (bătrânul turnător la Securitate) îl mângâie și ii spune filozofic: "România nu te merită"! Grețos, absurd și nedrept dar asta e viața !

La Hollywood uneori se reîntorc eroii care salvează lumea: Superman, Batman, Jedi etc! La București asistăm la Întoarcerea Tiripliciului! Poate că așa merităm! Sau poate ca NU!", posteaza Lucian Duță pe pagina sa de Facebook.