Ludovic Orban s-ar mulțumi si cu un post de prim-vicepremier "unic"! Cioloș nu mai merge la PNL. La invitația lui Cîțu el va negocia cu PSD pe sub mână!

Dacian Cioloș, premierul desemnat de Klaus Iohannis, nu mai merge la negocierea care era programată azi, 15 octombrie, cu PNL, la ora 16.00. Florin Cîțu a declarat la ieșirea din BEX că are mandat sa-i transmită liderului USR să facă o majoritate cu PSD și AUR.

Dacian Cioloș trebuia să se întâlnească azi la ora 16.00 pentru o nouă rundă de negocieri cu PNL și UDMR în vederea formării unei majorități pentru votarea unui nou Executiv, precum și pentru refacerea coaliției de guvernare. Cu toate astea, Dacian Cioloș a fost nevoit sa renunțe să mai meargă la întâlnirea cu liberalii, după ce a vazut la televizor ca Florin Cîțu a declarat la finalul întâlnirii BEX a PNL că mandatul partidului este de a-i trimite pe reprezentanții USR să facă alianță cu PSD și AUR. Ceea ce se pare, conform unor surse politice, ca va si face. Mai mult sau mai putin "la vedere", in ciuda declarației lui Marcel Ciolacu: "Intram in scenariul anticipatelor daca PNL nu se intelege cu Cioloș". Premierul desemnat mai mizeaza si pe votul "liberalilor lui Orban", ca si al minoritatilor. Pe "piața politica" se spune ca Ludovic Orban s-ar multumi si cu functia de prim-vice-prim-ministru "unic"!

"Cu cei de la AUR nu va merge sa le 'lucreze' la parlamentari, intrucat chiar ei i-au 'dat in fapt' pe liberali cand incercau sa-i mituiasca pe membri lor ca sa nu voteze motiunea de cenzura si e deja un dosar la DNA pe chestia asta. Dar cu cei de la PSD, cu unii dintre ei, se va intelege, prin interpuși de incredere, tot de frica procurorilor, pentru ca trebuie sa le promita bani publici pe care ăștia sa-i ia prin fapte de coruptie. Chiar daca acum Paul Stănescu dă declaratii ce par anti-Cioloș - am vazut una si azi - nu asta e adevarul. Cioloș vrea sa negocieze cu 'baronii' din Sud, in vreme ce uncheșelul 'Vulpea' ii inhață pe aia din Ardeal... Nu cred ca o sa treaca acest guvern Cioloș, dar el incearca, nu?! Ce sa facă? Hai sa vedem ce o sa iasă!...", a declarat pentru Ziuanews un politician social-democrat aflat in fostul anturaj al ex-sefului PSD Liviu Dragnea.