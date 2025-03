Mai mulți jurnalişti cer demisia lui Vasile Bănescu din calitatea de membru al CNA după ce a indicat presei ca sa nu mai critice deciziile institutiilor statului

Mai multi jurnalisti importanti din Romania au semnat azi o scrisoare deschisa cerandu-i lui Vasile Banescu demisia de onoare din calitatea de membru al CNA, dupa declaratiile publice facute de acesta in ultimele zile referitoare la rolul presei care, in viziunea sa, ar trebui sa nu mai critice deciziile institutiilor statului.

Scrisoarea jurnalistilor a fost trimisa si premierului Marcel Ciolacu, dar si presedintilor comisiilor de cultura si media din Camera Deputatilor si Senatului. De dimineata, cunoscuta organizatie Apador-CH a solicitat acelasi lucru, sustinand ca Banescu nu are „cunostintele necesare exercitarii acestei functii".

Spre stiința domnului prim-ministru Marcel Ciolacu

In atentia domnului Mihail Neamtu, presedintele Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă din Camera Deputatilor

In atentia domnului Cristian Niculescu Țâgârlaş, președintele Comisiei pentru Cultura si Media din Senat

In atentia Consiliului Național al Audiovizualului

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE DOMNUL VASILE BĂNESCU, MEMBRU CNA

Domnule Vasile Bănescu,

Noi, jurnaliștii semnatari ai acestei scrisori deschise care credem în libertatea presei și în rolul esențial al mass-media într-o societate democratică, vă cerem demisia din funcția de membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) în urma sancțiunii abuzive aplicate jurnalistului Marius Tucă, dar mai ales pentru afirmația: „Personal, consider că a contrazice o instituţie în deciziile ei nu face parte din fişa postului unui jurnalist obiectiv."

Decizia CNA de a cenzura conținutul acestuia sub pretextul unor presupuse încălcări ale legii este un act de intimidare și de limitare a dezbaterii publice într-un moment crucial - campania electorală pentru alegerile prezidențiale. CNA, în loc să protejeze pluralismul de opinii, pare că acționează ca un instrument de control mediatic, de Miliție a Gândirii, reducând la tăcere vocile critice. Nu este prima oară când instituția recurge la astfel de practici, dar acest ultim caz demonstrează clar că obiectivitatea și independența sa sunt profund compromise.

Într-un stat democratic, rolul presei este de a informa, de a investiga și de a pune întrebări incomode TUTUROR instituțiilor, iar rolul CNA ar trebui să fie garantarea unui peisaj audiovizual echilibrat, nu suprimarea punctelor de vedere care deranjează.

Având în vedere acest derapaj grav și rolul pe care l-ați jucat în această decizie, considerăm că un gest de onoare ar fi să vă prezentați demisia. Doar astfel am putea spera că CNA va reveni la misiunea sa reală - aceea de a apăra dreptul publicului la informare, nu de a impune o agendă selectivă.

Așteptăm un răspuns clar din partea dumneavoastră.

Liviu Alexa

Dan Andronic

Răzvan Savaliuc - senior editor Lumea Justiției

Liviu Man

Mirel Curea

Alin Cordoș - jurnalist Pro Politica

Dana Țîrlea - redactor - șef Ziar de Cluj

Ion Spânu

Silviu Mănăstire

Bogdan Comaroni

Dan Ionescu

Octavian Hoandră

România TV - intreg corpul redacțional

Robert Turcescu

Claudiu Simionesei - Bună Ziua Iași

Mircea Sime - ClujLive

Liviu Mihaiu

Cozmin Guşă

Sorin Roșca Stănescu

Paul Niculescu - Monitorul de Cluj

Iosefina Pascal

Claudia Untaru - Știrea Noastră

Cătălin Tache

Narcis Drejan

Marius Ghilezan

Florin Danciu - Cluj24

Alexandra Petrușca - NCN

Adriana Bahmuțeanu