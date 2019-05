Mai mult de jumatate din branzeturile comercializate in Romania contin doar 4 % lapte. Cum faci diferenta intre branza adevarata, din lapte si cea falsificata plina de margarina

In goana dupa profit, comerciantii si producatorii de branzeturi ne pun la dispozitie produse care pot fi numite oricum, dar nu branza. Branzeturile aduc beneficii sanatatii, cu o conditie: sa fie din lapte, insa ceea ce gasim in piete sau supermarketuri sunt adevarate otravuri.

Suntem inselati cu branza fara pic de lapte, care nu are decat grasimi vegetale hidrogenate sau cu un amestec din branza de lapte si branza cu margarina. Daca nu aveti rude, cunostinte care sa va serveasca cu un produs de incredere, iata ce trebuie sa stiti pentru a depista branza falsa:

1. Branza taiata are neaparat gauri cu aer aproape egale, astea nu prea se pot falsifica. Daca nu vedeti gaurile, renuntati, e branza falsificata cu clorura de calciu.

2. Clorura de calciu confera produsului tarie. Ce mai puteti face? Taiati o bucata cat o cutie de chibrit. O puneti in congelator. O scoateti a doua zi si nu trebuie sa fi devenit sfaramicioasa prin inghet. Daca nu aveti timp, puneti bucatica in apa fiarta. Nu trebuie sa se topeasca mai mult de 40% la fierbere, altfel e 80% margarina.

3. Evitati produsele tip Akadia = branza bulgareasca ieftina. Aia nu este branza.

Un kilogram de branza se obtine normal din 6-7 kg de lapte, in functie de calitatea acestuia, iar un litru de lapte nu cobora sub 2 lei. Facand un calcul nu poti sa nu te intrebi cum de un kilogram de branza de tip Akadia costa 8-10 lei. Mai mult de jumatate din branzeturile comercializate in Romania contin doar 4 % lapte.