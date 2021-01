Mai multe persoane trimise in judecata in Dosarul decesului alpinistilor Dor Geta Popescu si Erik Gulacsi

Parchetul General a anuntat marti, 26 ianuarie, trimiterea in judecata a unui barbat si a unei asociatii in cazul avalansei din Muntii Retezat, din aprilie 2017, in care au murit alpinistii Dor Geta Popescu si Erik Gulacsi.

Asociatia si reprezentantul acesteia sunt acuzati ca, prin informarea superficiala asupra conditiilor meteo, alegerea unui echipament inadecvat, neutilizarea unui ghid montan calificat si calauzirea pe un traseu montan nerecomandat in conditii de iarna au favorizat surprinderea grupului de catre o avalansa, ceea ce a dus la decesul celor doi alpinisti.

"Procurorii din cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au incheiat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat, precum si a unei persoane juridice (o asociatie constituita in scopul de a organiza expeditii in munti inalti, a promova activitati sportive la mare altitudine, a dezvolta si sustine practicarea sporturilor si a activitatilor montane, sporturilor extreme la nivel de performanta si recreativ), sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", a transmis, marti, Parchetul Genrral.

Procurorii au retinut in rechizitoriu ca, in interesul si in numele Asociatiei, "prin informarea superficiala asupra conditiilor meteo, alegerea unui echipament inadecvat riscurilor de loc si vreme, neutilizarea unui ghid montan calificat, prin calauzirea pe un traseu montan nerecomandat in conditii de iarna (curba de nivel de sub creasta Coltilor Pelegii) si ignorarea starii meteo severe, inculpatul a organizat impropriu si condus defectuos o actiune turistica in masivul Retezat, catre varful Peleaga, cu consecinta surprinderii in zona Saua Berbecilor - Coltii Pelegii, in jurul orei 14.00 - 14.20, a membrilor grupului turistic din care facea parte, de catre o avalansa in urma careia au decedat doi copii".

"Fara calauzirea grupului pe un traseu cu expunere la producerea avalansei in conditii nivologice, de relief, si de vreme, apte sa conduca la declansarea ei si in lipsa oricaror alte masuri de prevedere si siguranta pe care trebuia si putea sa le ia (asigurarea serviciilor unui ghid montan calificat, informarea corecta asupra vremii, considerarea si aprecierea starii meteo constatate la fata locului cu consecinta pastrarii unei distante intre membrii grupului (6-10 metri), utilizarea unui echipament adecvat, prinderea in corzi ancorate), avalansa nu ar fi avut loc sau cel putin nu ar fi surprins si antrenat membrii grupului, lipsind consecinta producerii unor leziuni traumatice la cei doi copii, incompatibile cu viata", au mai transmis procurorii.

Rechizitoriul impreuna cu dosarul cauzei au fost trimise Judecatoriei Hateg, spre competenta de solutionare. In 22 aprilie 2017, o avalansa produsa in Muntii Retezat a surprins sapte persoane, cinci dintre acestea fiind ranite. In avalanta, Dor Geta Popescu si Erik Gulacsi, doi adolescenti alpinisti renumiti, avand la activ numeroase recorduri mondiale si europene, si-au pierdut viata.