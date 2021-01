Marian Zlotea e dat in urmarire dupa ce a disparut inainte de pronuntarea sentintei prin care a fost condamnat definitiv la inchisoare

Fostul europarlamentar Marian Zlotea, condamnat la 8 ani si 6 luni de inchisoare, a fost dat in urmarire dupa ce a disparut inainte de pronuntarea sentintei finale. Poza lui Zlotea a fost afisata pe site-ul Politiei Romane in sectiunea dedicata persoanelor date in urmarire.

Potrivit sentintei pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti, Zlotea a fost gasit vinovat de trafic de influenta in forma continuata (28 acte materiale) si a primit o sentinta de 6 ani, luare de mita - 5 ani, instigare la luare de mita in forma continuata (15 acte materiale) - 8 ani si constituire a unui grup infractional organizat - 5 ani. "Contopeste pedepsele aplicate urmand ca inculpatul Zlotea Marian sa execute pedeapsa cea mai grea de 8 ani inchisoare, sporita la 8 ani si 6 luni inchisoare,' explica Curtea de Apel Bucuresti. Decizia a fost luata intr-un dosar in care Marian Zlotea a fost trimis in judecata de DNA, alaturi de 14 fosti subalterni din cadrul ANSVSA, fiind acuzat, printre altele, ca ii obliga pe inspectorii din Bucuresti sa cotizeze lunar la PDL cu cate 3.000 de lei pentru a-si pastra locul de munca.