Mario Iorgulescu s-a trezit si a vorbit cu parintii! Ce nu stie despre accidentul terifiant

Rasturnare de situatie in cazul accidentului lui Mario Iorgulescu, fiul sefului LPF. Desi medicii erau sceptici in ceea ce priveste sansele sale de supravietuire, Marius Iorgulescu (24 de ani) s-a trezit din coma si a reusit sa comunice cu parintii sai.

Fiul lui Gino Iorgulescu, actual presedinte al LPF, e internat la Spitalul Elias din Capitala, iar medicii nu-i dadeau mari sanse de supravietuire. Totusi, se pare ca Mario are noroc si acesta s-a trezit si a putut comunica cu parintii sai, dar se pare ca nu stie ca a omorat un om.

Mario Iorgulescu isi aduce aminte ca a facut accident, insa familia acestuia a cazut de acord sa nu-i comunice momentan faptul ca in urma accidentului provocat de el, un tanar de 24 de ani a murit. Mai mult, conform sursei de mai sus, Gino Iorgulescu vrea sa cheme un specialist in psihologie, pentru a-l pregati psihic in momentul cand va afla socanta veste.

In noaptea de sambata spre duminica, Mario Iorgulescu s-a urcat la volanul unui Aston Martin, baut si drogat, si a provocat un accident grav, in urma caruia un tanar de 24 de ani si-a pierdut viata. Fiul lui Gino Iorgulescu conducea cu 240 km/h, viteza la care s-a blocat acul de la vitezometru al masinii de lux detinute de Mario. Din nefericire, soferul din cealalta masina, in varsta de 24 de ani, tata a doi copii, a murit pe loc.