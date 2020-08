Medic legist: Decedații COVID arată altfel decât tot ce am văzut în cariera mea de 25 de ani

Cristian Stan, medic primar legist la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici - București, spune că din aproximativ 15.000 de autopsii realizate în întreaga carieră, a descoperit că decesele survenite în urma infecției cu coronavirus nu seamănă cu nimic altceva, acestea având caracteristici specifice la nivelul plămânilor și vaselor de sânge. „Coronavirusul produce o inflamație a vaselor mici de sânge. Aici cred că poate fi una dintre cheile pentru găsirea tratamentului", susține specialistul.

„În peste 25 de ani de carieră am văzut peste 20.000 de morți. Decedați din toate cauzele. Am participat sau efectuat peste 15.000 de autopsii și expertize medico-legale. După o asemenea experiență îți formezi ochiul, îți dezvolți o anumită intuiție. Ca aspect macroscopic, decedații COVID, arată altfel decât tot ce am văzut în cariera mea. Au două, trei caracteristici specifice. Plămânii sunt plini cu apă, vasele mici de sânge sunt inflamate, sunt foarte hidrofile și existența multor trombi (n.r. cheaguri de sânge) foarte mici în vase, în organe", a declarat medicul pentru Libertatea.

Medicul a explicat că virusul SARS-CoV-2 începe să acționeze înainte de apariția simptomelor, producând din start o inflamație a vaselor de sânge. „Acest virus produce din start o inflamație a vaselor mici de sânge, care conduce la scăderea debitului de sânge, respectiv oxigen și totodată produce mici cheaguri de sânge ce ajung în plămâni, inimă, creier cu consecințe grave, infarct sau accident vascular cerebral. Acești trombi diseminați au un rol major în severitatea bolii și apariția decesului. Aici cred că poate fi una dintre cheile pentru găsirea tratamentului pentru infecția cu acest virus foarte agresiv", a declarat medicul.