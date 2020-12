Medic retinut dupa ce a sechestrat si agresat doi pacienti. Motivul din spatele conflictului

Un medic din judetul Arges a fost retinut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, iar in cursul zilei de vineri, 11 decembrie, va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, cu propunere de luare a unei masuri preventive.

Decizia a fost luata dupa ce medicul, o femeie din Arges, a sechestrat in cabinetul sau doi pacienti, iar apoi i-a agresat. Totul ar fi pornit dupa ce doctorita si cele doua persoane nu ar fi cazut de acord asupra onorariului, informeaza reprezentantii Politiei Arges, citati de Adevarul.

"Din cercetari s-a stabilit ca, in ziua de 22 iulie a.c., in calitate de medic, dupa exercitarea unui act medical, cea in cauza nu s-ar fi inteles cu pacienta in privinta onorariului, imprejurare in care ar fi incuiat-o, alaturi de persoana care o insotea, in sala de asteptare a cabinetului medical, timp de aproximativ 30 de minute, ulterior agresandu-le fizic", au declarat reprezentantii IPJ Arges.

Cei doi pacienti au reusit in cele din urma sa plece, ajutati de un martor care a intervenit pentru aplanarea conflictului, insa medicul ar fi refuzat sa-i restituie pacientei rucsacul, in interiorul caruia avea mai multe bunuri.

Totodata, potrivit sursei citate, in urma cercetarilor efectuate s-a aflat ca femeia a exercitat profesia de medic, fara drept, neavand avizat certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

"Pentru administrarea probatoriului, in ziua de 10 decembrie a.c., politistii Biroului Investigatii Criminale Pitesti, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Arges, au efectuat o perchezitie la sediul clinicii, in urma careia au fost ridicate mai multe inscrisuri cu valoare probatorie", au mai precizat reprezentantii Politiei Arges.

Dupa administrarea probatoriului, femeia a fost retinuta pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, iar in cursul zilei de azi urmeaza sa fie prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, cu propunere de luare a unei masuri preventive.