Medicii cer numele membrilor Grupului de suport tehnico-ştiinţific CNSU: "Cine sunt oamenii ăştia?!"

Cadrele medicale mai vor să ştie şi ce pregătire profesională au cei care fac parte din acest grup, dar şi cu cât sunt remuneraţi. Reacţia mai multor cadre medicale a venit după ce Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CSNU) a respins propunerea de carantinare a Bucureştiului venită de la Institutul Naţional de Sănătate Publică.

"Ca să vedeţi cine decide soarta Bucureştiului în timp de pandemie, când mor 400 de romani pe zi. Incidenţa în Bucureşti peste 15 la 1000 de locuitori. GRUPUL DE SUPORT TEHNICO-ŞTIINŢIFIC A VOTAT PRNTRU A NU SE INSTITUI CARANTINA IN BUCUREŞTI!!! Cu excepţia celor de la Matei Balş şi de la Institutul de Sănătate Publica ce au votat pentru! Din grupul de suport fac parte reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, INSP, DSP Bucureşti, Matei Balş, MAI - DSU şi DGMO, IGSU, MAE, Ministerul Educaţiei, STS, SPP, MApN, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti.

Cine sunt aceşti oameni şi ce le da drept de viaţa şi de moarte asupra cetăţenilor României? Care dintre ei a îngrijit vreodată vreun bolnav de Covid 19, care dintre ei a încercat sa găsească un loc in ATI unui pacient ce se sufoca in fata lui? Care dintre ei ştie ce presupune o ancheta epidemiologică şi care sunt măsurile principale ce se impun in cazul unei boli infecţi- contagioase? CARE DINTRE EI ARE VREO RĂSPUNDERE? CINE SUNT OAMENII ĂŞTIA?", a scris medicul craiovean Livia Davidescu pe pagina sa de socializare.

"Toţi au un nume, o pregătire mai mult sau mai puţin profesională, o funcţie şi o apartenenţa politică. Vrem să o ştim...", a cerut şi doctoriţa Alina Bica din Drobeta Turnu Severin. "Când ştiu ce habarnişti numiţi politic, cu mutre serioase între 2 şpriţuri remunerate drept şedinţe, hotărăsc alea-alea medicale, mă bufneşte scârba", a scris şi doctorul Bogdan Rotund din Bucureşti. După ce CNSU a respins propunerea de carantinare a Bucureştiului, forul a anunţat că vor fi intensificate acţiunile de control pentru respectarea măsurilor anti-Covid şi se va analiza situaţia epidemiologică din Capitală şi Ilfov pentru propunerea de noi măsuri de limitare a răspândirii virusului.