Medicii sunt revoltaţi:"Decizia luată de Arafat arată ori incompetenţă, ori că a răspuns la o comandă. Carantina ne-ar fi salvat!"

Breasla medicală aflată în prima linie este revoltată de gestionarea catastrofală a valului al patrulea de COVID-19 de către autorităţi şi le reproşează că n-au făcut nimic pentru a preîntâmpina criza sanitară.

Prof.dr. Cristian Băicuş, şef secţie la Spitalul Colentina, susţine că de vină pentru situaţia actuală este şi Raed Arafat. „Scopul guvernanţilor şi al Conducătorului acţiunii este ca aceşti pacienţi să nu mai moară la vedere".

Raluca Mihaela Bercea, medic de ATI la Spitalul de Urgenţă Ploieşti, i-a reamintit preşedintelui Iohannis, chiar pe pagina lui de Facebook, declaraţiile din vară prin care acesta susţinea că pandemia a fost învinsă. „Domnule preşedinte, ştiţi cum arată un izolator COVID în UPU? Cum stau viii cu oxigen cu morţii pe lângă ei, cum personalul este epuizat şi neputincios, cum nu zăreşti decât răzleţ câte un pacient vaccinat, cum locurile în spitale s-au sfârşit de mult în aceste condiţii? Astăzi am coborât, ca în fiecare zi, în UPU şi nu am mai avut cum ajuta pe nimeni, 91 de pacienţi pe băncuţe, paturi, peste tot, ale căror gemete de suferinţă nu pot fi uitate uşor de noi, cei care lucrăm cu pacienţii cu COVID din martie 2020", a scris medicul prahovean.

„Nu îmi sună în minte, adaugă medicul de ATI, decât mesajul d-voastră şi al fostului prim-ministru din vară în care ne anunţaţi cum pandemia a fost învinsă, în timp de alte ţări din Europa se luptau cu noul val... şi ce urmează, adică noul val, este ceva mult mai înfricoşător privind către noua tulpina din Anglia. Sunt convinsă că specialiştii pe care îi consultaţi vă vor informa", a mai scris Raluca Mihaela Bercea.

Prof.dr. Cristian Băicuş, medic primar de boli interne, şeful secţiei Medicală II de la Spitalul Colentina din Bucureşti, susţine că de vină pentru situaţia actuală este Raed Arafat, „comandantul acţiunii, care a votat în Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă împotriva carantinării recomandate de specialiştii de la „Balş" şi INSP".

Reamintim că pe 15 octombrie, Arafat a anunţat că „Hotărârea votată, în majoritatea grupului, a fost de a nu se carantina Bucureşti-Ilfov. Aceasta va fi propunerea care va merge către CNSU şi care, în cursul zilei de astăzi (n.r. vineri), va fi prezentată miniştrilor şi membrilor CNSU, pentru că nu sunt doar miniştri acolo şi premierul". Potrivit lui Băicuş, decizia luată de Arafat „arată ori incompetenţă, ori faptul că a răspuns la o comandă politică - până la urmă, amândouă!".

Dr. Raed Arafat nu era om politic în acel grup, mai spune profesorul, ci profesionist: „Pe ceilalţi îi înţeleg: Poliţia, Învăţământul, că ministrul e om politic. Dar pe el nu-l înţeleg". Autorităţile pot transforma toate spitalele COVID, dar până nu este oprită sursa infectărilor, nu vor face faţă, a adăugat universitarul. „În plus, cum am arătat acum câteva zile, tratamentele existente pentru pacienţii cu insuficienţă respiratorie nu salvează decât circa 10-15% dintre ei, în rest ceilalţi sau se vindecă singuri, sau mor. Oricum, în tot acest timp trebuie să le asiguri oxigenul necesar, iar când masca nu mai e suficientă, trebuie high-flow, apoi ventilaţie neinvazivă, şi în cele din urmă intubare cu ventilaţie invazivă, pentru ultimele fiind nevoie de aparate şi personal specializat", mai notează acesta.

Pacienţii nu mai mor la vedere

Aceşti din urmă pacienţi, mai spune profesorul, mor în paturi normale de spital, doar cu oxigen în perete. „Se vede însă că scopul guvernanţilor şi al Conducătorului acţiunii este, după cum am spus şi în valurile trecute, ca aceşti pacienţi să nu mai moară LA VEDERE - în UPU, unde a dat Dumnezeu şi s-a hotărât şi presa să se ducă, sau acasă, ci ascunşi, în paturi de spital din zonele roşii, unde nu mor pentru că sunt ucişi de doctori, ci pentru că se epuizează toate resursele terapeutice. COVID-19 cu insuficienţă respiratorie este o boală foarte gravă, unde mor şi majoritatea celor care sunt intubaţi, d-apoi cei care ar avea nevoie, dar nu au unde! Iar aceşti nenorociţi, în loc să oprească infectările prin măsuri epidemiologice, singurul lucru pe care găsesc să-l facă este să ascundă decesele în spitale!! Nu au făcut nimic toata vara, spunându-li-se că vine valul 4, dar măcar acum să înceapă să facă ceva", atrage atenţia acesta.

„Nu sunt specialist în epidemiologie şi nu ştiu dacă ar trebui instituită carantina la nivel local sau general. Eu doar tratez pacienţii care vin grămezi la spital. Şi tot vin şi tot vin. Cred că ar trebui instituită carantina cam în toată ţara, mai puţin în locurile unde nu sunt mulţi bolnavi, nu ştiu care sunt acelea. Dar ştiu că în Bucureşti e plin, în jurul Bucureştiului e plin, în oraşele mari e plin. Şi cred că acum e cam târziu pentru certificatul verde. Trebuie făcut însă ceva pentru ca lumea să nu mai umble peste tot, să nu se mai întâlnească atât", a subliniat prof.dr. Băicuş.

La rândul lui, dr. Constantin Cucu, medic primar endocrinolog la Institutul Parhon din Bucureşti, a făcut un apel insistent la vaccinarea populaţiei, avertizând că boala nu are un tratament precum alte boli. Ba din contră. „Vaccinaţi-vă! Sper că toată lumea, vaccinată sau nevaccinistă, ştie faptul că boala asta, COVID, nu are propriu-zis leac. Nu există un antiviral pe care îl dai, cum dai penicilina în pneumonia cu pneumococ, şi aştepţi ca boala să treacă. Toate remediile de care se vorbeşte au o eficacitate la limită, mulsă mai mult cu puterea dorinţei de a o găsi, din mici ameliorări observate pe loturi mari de oameni. Nici unul dintre remedii nu este de tipul «Ridică-te Lazăr şi umblă» şi, de fapt, fiecare bolnav este în mâinile sorţii, în mâinile stilului de viaţă pe care l-a dus, bolilor pe care le are şi modul în care le-a îngrijit, al vârstei biologice. Sigur, avem resurse energice de susţinere a funcţiilor vitale, putem combate o disfuncţie de inflamaţie sau de coagulare, dacă apar, şi putem crea, cu medicina modernă, şanse mai mari ca cei care pot scăpa, să scape", spune dr. Cucu.

Medicul i-a îndemnat pe oameni să nu mizeze prea mult pe schemele de tratament în combaterea COVID-19. „Nu există Redemsivir, Claritromicină, Hidroxocloroquină, Faviparivir, Ivermectină, anticorpi monoclonali, Tocilozumab, Arivir. Nu în înţelegerea de cură. De remediu indiscutabil. De omorâre a virusului şi a bolii şi de asigurare a pacientului că va scăpa.

Sigur că medicii, sistemele de sănătate, comisiile şi ministerele au scheme de tratament. Este obligatoriu să avem, că doar nu o să ne uităm ca proştii la bolnavi. De ce scriu asta? Ca să vă vaccinaţi. Să nu contaţi pe scheme de tratament, care nu prea ajută în combaterea virusului. Să nu vi se pară că, indiferent ce o să faceţi voi, medicina vă va scăpa cu siguranţă. COVID este mai mult decât răceala copilăriei din care scăpam cu ceai, absenţă motivată şi pupu de la mama", a atras atenţia acesta.

Dacă am fi intrat în carantină naţională pentru 30 de zile în data de 3 octombrie când am depăşit pragul de 6 la mie, astăzi am fi fost probabil în platou sau chiar în faza descendenţa, spune medicul Octavian Jurma. „Noi în schimb la 6 la mie am adoptat măsuri suplimentare de relaxare şi am decuplat şcolile de incidenţa. Consecinţele au fost predictibile: o explozie a numărului de cazuri şi o prelungire cu săptămâni a coşmarului", subliniază acesta.