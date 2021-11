Medicul care a spus că "nu va plânge la înmormântarea" pacienților nevaccinați a murit la doar două săptămâni după rapel!

Un cardiolog în vârstă de 52 de ani, care a declarat public că nu va plânge la înmormântarea pacienților nevaccinați, a murit în somn... la doar două săptămâni după ce și-a făcut vaccinul booster, a treia doza de rapel. Si in Romania au existat si inca mai exista medici care scriu pe Facebook ca se bucura cand mor in spitale nevaccinati, care nici macar nu merita sa fie nominalizati aici.



În timpul verii, doctorul Sohrab Lutchmedial a atacat persoanele "egoiste" care au refuzat să facă vaccinul. "Pentru cei care nu vor să se vaccineze din motive egoiste - indiferent de ce - nu voi plânge la înmormântarea lor", a scris Dr. Lutchmedial pe Twitter în iulie. Medicul a murit în mod neașteptat pe 8 noiembrie - la doar două săptămâni după ce a primit a 3-doză pe 24 octombrie.

Potrivit presei canadiene, prietenii, familia și colegii doctorului Lutchmedial sunt în stare de șoc din cauza morții subite a acestuia. "Un cardiolog proeminent din New Brunswick a murit, lăsând în urmă un mare gol în sistem și în comunitate, spun colegii. Dr. Sohrab Lutchmedial a dedicat mai mult de 20 de ani Centrului de Cardiologie din New Brunswick și îngrijirii pacienților care suferă de boli de inimă", se arată într-o declarație a personalului Centrului de Cardiologie din New Brunswick.

"Cu o tristețe profundă, anunțăm moartea bruscă și neașteptată a unui coleg, prieten, tată, partener și spirit inspirat", se arată în declarație. Lutchmedial a murit luni, în somn, în locuința sa din Saint John, a declarat Jean-François Légaré, șeful departamentului de chirurgie cardiacă de la Centrul de Cardiologie din New Brunswick. El avea 52 de ani.