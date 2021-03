Medicul Ciuhodaru spune cum se poate reveni la viata normala de dinainte de pandemie

Medicul Tudor Ciuhodaru este de parere ca singura optiune pe care o avem pentru a reveni cat mai rapid la viata pe care o aveam inainte de pandemie ar fi ca toti romanii sa se poata testa gratuit de COVID.

"Am avut dreptate. Singura optiune sanatoasa pentru a reveni cat mai rapid la viata noastra de dinainte de pandemie este ca toti romanii sa poata benefia gratuit de testare (cheia e la testele rapide)!", a scris Ciuhodaru pe Facebook. Acesta considera ca Romania ar trebui sa adopte modelul altor state europene care au mizat pe testarea extinsa in mod gratuit.

"Acel plan B pe care il tot propun de aproape un an in Romania (dar nu aude nimeni) bazat pe testare extinsa gratuita a fost adoptat in noua strategie de combatere a coronavirusului la nivel european si se aplica acum in Germania. Se aude, domnule ministru? La ei se poate, noi ce mai asteptam?! Eu zic ca se poate.

Concret:

(1) Strategia de relaxare/functionare (inclusiv a scolilor) din Germania se va baza pe efectuarea masiva de teste rapide. Distribuirea in mari cantitati a acestor teste rapide, asteptate curand in farmacii, va permite in lunile urmatoare reducerea evolutiei pandemiei.

(2) Obiectivul este ca pana la inceputul lunii aprilie toata populatia germana (peste 80 de milioane de locuitori) sa poata fi testata regulat si gratuit.

(3) Intregul personal al scolilor si gradinitelor germane, precum si elevii, vor avea acces saptamanal la teste antigen, la fel cum procedeaza alte tari (Austria).

(4) Companiile vor putea sa-si testeze salariatii care vin la serviciu.

Ma pot doar intreba retoric

1. De ce la un an de la debutul acestei pandemii nu avem nici dorinta si nici putinta de a face gratuit aceste teste tuturor romanilor in sistemul sanitar de stat?

2. De ce in scoli au fost utilizate doar 0,34% (!!!) din testele distribuite?

Tudor Ciuhodaru: De ce vaccinarea e gratuita, dar testarea e pe bani grei?

3. De ce au interzis comercializarea testelor rapide in farmacii?

4. De ce vaccinarea e gratuita dar testarea e pe bani grei?", scrie Ciuhodaru.

Medicul enumera si motivele pentru care testarea in masa ar trebui adoptata cat mai rapid.

"Retineti:

1. Puteam sti exact ce resurse medicale trebuie alocate dar si momentul relaxarii, o relaxare corecta bazata pe stiinta, dar din nefericire pentru noi toti -acel plan B - de testare extinsa a celor suspecti/expusi/ asimptomatici (inclusiv testele rapide) inca nu se aplica.

2. Nu numai ca majoritatea reactiilor au fost tardive si mai mult pompieristice decat stiintifice, dar nici acum nu vedem semne de trezire in ceea ce priveste prevenirea unor astfel de situatii. Adica testarea larga a populatiei (inclusiv cu teste rapide).

3. Incepand de ieri, testele rapide se pot achizitiona din nou din farmacii.

4. Cat timp refuza planul B - testeaza cat vor ei, ce vor ei, se infecteaza cat vor ei, raporteaza ce vor ei doar pentru a-si acoperi masurile aberante (inclusiv restrictionarea accesului la sanatate)", a scris medicul Tudor Ciuhodaru, joi seara, pe pagina de Facebook.