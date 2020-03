Meteo: Vremea de primavara se intoarce. Lista temperaturilor pe orase

Weekendul ne aduce vremea de primavara inapoi, meteorologii anuntand temperaturi crescute.

Sambata vine cu vreme placuta. Mercurul din termometre va ajunge la 17 grade in Moldova, 18 in Maramures, 18 in Crisana, 18 in Transilvania, 19 in Banat, 17 in Oltenia, 17 in Muntenia si 17 grade in Dobrogea.

In Bucuresti, sambata, se vor inregistra 17 grade.

Iata maximele de sambata in alte orase din tara:

Brasov: 12 grade

Oradea: 17 grade

Constanta: 13 grade

Suceava: 13 grade

Baia Mare: 16 grade

Cluj-Napoca: 16 grade

Pitesti: 16 grade

Sibiu: 14 grade

Iasi: 16 grade

Galati: 18 grade

Arad: 18 grade

Ploiesti: 17 grade

Timisoara: 18 grade

Craiova: 15 grade

Drobeta-Turnu Severin: 16 grade

Giurgiu: 16 grade

Targu Mures: 16 grade

Pentru duminica se anunta averse in Banat si Oltenia. Meteorologii anunta maxime de 19 grade in Moldova, 17 in Maramures, 17 in Crisana, 18 in Transilvania, 17 in Banat, 19 in Oltenia, 18 in Muntenia si 18 grade in Dobrogea.

In Bucuresti, duminica, se vor inregistra 18 grade.

Iata maximele de duminica in alte orase din tara:

Brasov: 14 grade

Oradea: 17 grade

Constanta: 14 grade

Suceava: 15 grade

Baia Mare: 16 grade

Cluj-Napoca: 16 grade

Pitesti: 17 grade

Sibiu: 16 grade

Iasi: 17 grade

Galati: 19 grade

Arad: 18 grade

Ploiesti: 18 grade

Timisoara: 18 grade

Craiova: 18 grade

Drobeta-Turnu Severin: 18 grade

Giurgiu: 18 grade

Targu Mures: 16 grade