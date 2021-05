Micul trafic de frontiera PCR - Coivid: Cum se intra si se iese din Bulgaria fara niciun test sau vreun act suplimentar de vaccinare sau anticorpi

Jurnalistul Madalin pribu relateaza pe pagina sa de Facebook experienta pe care a avut-o la vama bulgareasca dupa ce s-a anuntat ca vecinii nostri se afla in "zona verde" si ca nu sunt necesare acte suplimentare pentru trecerea frontierei:

"Aud la stiri: Bulgaria, in zona verde! La intrarea in Bulgaria din Romania nu este necesar test sau dovada inteparii. Perfect, foc in coada ca Mig-ul, cap-compas Rusesnski Lom. Platim podul in vama la Giurgiu, il intreb p-ala din ghereta daca a auzit si el ceva. Auzise vag, dar nu stia mare lucru. Pe partea cealalta a Dunarii o coada de vreo 10 masini. E bine zic, merge repede. Repede pe dracu, am stat vreo jumatate de ora. Ne vine randul la ghiseu. O blonda din revista, de la Politia de frontiera ia actele, se uita si zice:

- Mai trebuie o dovada a vaccinarii sau rezultatul testului PCR.

Ma uit crucis la ea.

- Domnisoara, a zis la stiri ca nu mai e nevoie de nimic.

- Pai nu mai e nevoie cand va intoarceti in tara. Bulgarii cer dovada sau testul. Eu va dau voie sa treceti dar nu va lasa colegul meu bulgar.

Ii intinde colegului actele. Incepe si ala: Dovada sau testul...

- Pai ce dovada cand ambele tari sunt verzi? Il intreb pe politistul bulgar.

Ofteaza, ia actele si iese din ghereta.

- Unde vreti sa mergeti?

- Pai la Rusenski Lom, facem un gratar pe malul apei, stam o noapte, venim inapoi.

- N-am cum sa va las. Astea sunt legile, stiti si dvs cum e. Trebuie sa aveti dovada sau testul ca sa stati in Bulgaria. Daca imi spuneti ca mergeti pana in Grecia, nu e nici o problema. Pentru tranzit nu e nevoie.

- Perfect! Ma intorc cu el la masina. Mergem in Grecia!

- Asa da! Se intoarce in ghereta sa ne introdroduca in baza de date. Peste cateva minute iese, de data asta insotit de blonda de la frontiera noastra.

- Mi-a zis colegul ca v-ati razgandit si ca ati zis ca mergeti in Grecia. Drum bun si distractie placuta. Dar va rog, cand va intoarceti, sa nu le spuneti colegilor ca veniti din Grecia, ca e pe lista galbena si va baga in carantina. Ziceti ca ati fost la Ruse, la o cafea.

- Asa facem! Am fugit, ca cine stie cum va razganditi!"