Milionarul american găsit vinovat de crimă de gradul întâi: "I-am ucis pe toţi, desigur!"

La finalul documentarului The Jinx, Durst a uitat microfonul deschis şi a spus: "Ce naiba am făcut? I-am ucis pe toţi, desigur". Cu câteva ore înainte de difuzarea ultimului episod, autorităţile l-au arestat pe Durst în New Orleans pentru asasinarea lui Berman.

La scurt timp după verdictul de vineri, familia soţiei dispărute a emis o declaraţie prin care a cerut procurorilor din judeţul Westchester din New York să-l judece pe Durst, potrivit BBC. Procurorii l-au numit pe Durst, în vârstă de 78 de ani, „psihopat narcisist". Acesta se pare că va muri în închisoare. „Sistemul de justiţie din Los Angeles a servit în cele din urmă familiei Berman. Acum este timpul ca Westchester să facă acelaşi lucru şi pentru familia McCormack".

Susan Berman a fost redactor de crime şi a acţionat în calitate de purtător de cuvânt al lui Durst când a devenit suspect de dispariţia soţiei sale. Soţia lui Durst, Kathleen McCormack, studentă la medicină, a dispărut în 1982 şi se presupune că a murit. Procurorii susţin că Durst a ucis de fapt trei persoane, cele două femei şi un vecin în vârstă, Morris Black, care a descoperit identitatea lui Durst în 2001 în timp ce se ascundea în Texas.

Durst este un membru înstrăinat al uneia dintre cele mai bogate şi mai puternice dinastii imobiliare din New York. Fratele său Douglas Durst, care a depus mărturie la proces, a declarat instanţei: „Ar vrea să mă omoare". Durst urmează să fie condamnat pe 18 octombrie.