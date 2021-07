Ministerul Economiei a rămas fără nicio structură legata de IMM-uri. Reprezentantii antreprenorilor reactioneaza vehement!

În cadrul ministerului Economiei condus la ora aceasta de Claudiu Năsui existau de-alungul timpului - cum toata lumea avizata stia - doua structuri care se ocupau de întreprinderile mici și mijlocii, mediul de afaceri și antreprenoriat.

Cele doua structuri specializate erau Directia Antreprenoriat și Programe pentru IMM-uri (DAPIMM) și Direcția Mediul de Afaceri(DMA). Prima structură (DAPIMM) se ocupa de tot ce înseamnă programe pentru întreprinderi mici și mijlocii, amintind aici de programele start-up nation, microindustrializare, comerț/ servicii etc., și care a fost desființată la venirea lui Năsui, fiind reorganizată ca o direcție de ajutor de stat - care practic face "de toate pentru toți" (scheme de cinematografie, plaje, Horeca etc.) - adică orice, doar sa se ocupe de IMM-uri nu!

Sa zicem ca nu ar fi fost o problemă, intrucat ar fi rămas cea de-a doua structură (DMA), care sa preia toate atribuțiile referitoare la mediul de afaceri, antreprenoriat și IMM-uri. Dar și aceasta se desființează ca urmare a reorganizării ministerului, dispare și se înființează un serviciu de reglementare, desi deja exista în cadrul instituției o Direcție Generală Juridică - care se ocupa de reglementare.

Urmare a analizei ROF-ului MEAT existent la acest moment pe site-ul institutiei, Direcția Mediul de Afaceri (singura rămasă) este entitatea care asigură aplicarea strategiei și a Programului de guvernare în domeniile mediului de afaceri și întreprinderilor mici și mijlocii, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

Totodata, în desfășurarea activității sale, Direcția Mediul de Afaceri asigură îndeplinirea funcțiilor și exercitarea atribuțiilor care îi revin, potrivit legii, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în domeniile mediului de afaceri și întreprinderilor mici și mijlocii, cu respectarea întocmai a principiilor care stau la baza activității acestuia.

Mai concret, este nevoie de o structura in cadrul ministerului care sa participle la elaborarea si implementarea strategiilor, a politicilor publice din domeniul antreprenoriatului, IMM-urilor, mediului de afaceri in general. Este nevoie de un departament care sa ne reprezinte interesele la Bruxelles, care sa transpuna informatiile de la nivel european in legislatia noastra, care sa preia informatiile și modele de bună practică și să le aducă acasă, să apere interesele antreprenorilor.

In acest context, reprezentantii antreprenorilor i-au adresat ministrul Claudiu Nasui dar si premierului Florin Cîțu o "scrisoare deschisa", cerandu-i sa rezolve aceasta problema de o gravitate extrema, care pune in pericol chiar situatia economica a Romaniei:

"Domnule Nasui - consideram ca nu ati realizat de nici un fel o analiza în cadrul ministerului pe care îl păstoriți! Credem că nu ați identificat de nici un fel sinecurile! Aceste structuri au avut realizări de-alungul timpului, elaborând proiecte, legi și programe pentru sprijinul celor mici din această economie. Ei, cei numiți sinecuri ne-au ajutat prin oferirea și derularea de programe de sprijin (zeci de mii de imm-uri au beneficiat de programele de finațare - start-up-urile din Romania au primit cu mare deschidere Start-up Nation - au aplicat 54.000 de firme doar în ultimele două ediții), 80.000 de firme afectate de pandemia Sars-Cov-2 au primit Certificate de Urgență în anul 2020, au fost creionate proiecte și legi venite în sprinijul mediului de afaceri, de la legea prevenirii, până la legislația comercială internă, de care nu se mai ocupă nimeni în ultimii ani în România, în toată această perioadă având un interlocutor în ministerului dumneavoastră - cineva cui să ne plângem.



In conditiile in care din analiza noii organigramei si a noii arhitecturi institutionale, rezultate ca urmare a reorganizarii propuse dezbaterii publice, nu se identifica o structura care sa preia aceste activitati putem concluziona ca MEAT nu mai acordă importanță domeniilor mediului de afaceri și întreprinderilor mici și mijlocii sau antreprenoriatului ?



Domnule Premier, aici nu vorbim de comasarea unor departamente, ci despre dispariția lor! Si dacă tot vorbim despre comasare - aceasta se face de o maniera care nu poate decat sa ne dea de gandit. Este precizat in propunerea de HG despre comasarea unor departamente precum Direcția de Politici Comerciale cu Directia de Politici Industriale.

Va precizăm faptul că cele două departamente nu au nici o legătură unul cu altul, respectiv Direcția politici comerciale (DPC) este sigura structură a României care asigură interfața cu Comisia Europeană - DG Trade, Consiliul UE și Parlamentul European - comisia de comerț internațional. A fost constituită în 2007, ca urmare a aderării RO la UE și a obținerii statutul de membru UE, având în coordonarea secțiile comerciale ale RPRO- UE, Bruxelles și Misiunea Permanentă de la Geneva. Pe cand, Direcţia Politici Industriale are rol de sinteză în îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor industriale, pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, în concordanţă cu Strategia UE 2020 şi Programul de Guvernare.



Să nu uităm și depsre faptul că DPC a asigurat Președinția la Consiliul UE în prima parte a anului 2019, prin gestionarea dosarelor din sfera domeniului de politici comerciale, activitate pentru care prin decretul Președintelui României din 27 februarie 2020, membrii direcției au fost decorați cu Ordinul Industrial și Comercial în grad de cavaler, respectiv Medalia 'Meritul Industrial și Comercial', Clasa a III-a - deci tot niște sinecuri care nu au realizat nimic de-alungul timpului.



Totodată Direcția Generală Promovarea economiei prevăzută cu 129 de posturi se reorganizează prin reducerea posturilor si reorganizarea activității direcției prin înființarea a 2 servicii - Serviciul Promovare turism cu 13 posturi din care 1 sef serviciu și Serviciul Atragere investitii cu 14 posturi din care 1 sef serviciu. Deci la un calcul simplu munca realizata de 129 de oameni se va realiza cu un numar de 27.



Dar nu este nici un fel de problemă - vom avea niște direcții generale juridic, economic și resurse umane de câte 80 de oameni fiecare, care vor suține acest minister , sau pe dumneavoastră domnule Năsui - acoperind ilegalitățile realizate!? (prin propunerea de HG se decimează direcțiie de specialitate, pe toate planurie, dar se măresc structurie suport - cele care ar trebui să îi ajute pe specialiști și care nu pot lucra în locul acestora).", se arata in scrisoarea deschisa.