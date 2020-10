Minunile Sfântului Dimitrie cel Nou din Basarabi pentru București

Sfantul Cuvios Dimitrie cel Nou a aparat de multe ori Bucurestiul de primejdii si rautati. Pentru multele sale binefaceri, Sfantul Cuvios Dimitrie cel Nou a fost numit ocrotitorul Catedralei mitropolitane si al orasului Bucuresti de catre mitropolitul Ungrovlahiei, Filaret al II-lea.

In anul 1814, ciuma incepea sa faca ravagii. Pentru ca boala se raspandea tot mai mult, la cererea domnitorului Caragea moastele Cuviosului Dimitrie au fost purtate in procesiune in jurul orasului Bucuresti. Din acea zi, ciuma a scazut in intensitate, si locuitorii Capitalei au reusit sa scape de aceasta boala.

Sub domnia lui Grigore Ghica, in anul 1827, din cauza unei secete indelungate, sfintele sale moaste au fost purtate prin tot orasul. Memoriile colonelului Papazoglu, el insusi participant la acest moment, surprind cel mai bine evenimentele din acea vreme: "Dupa ce au ocolit cateva strazi (preoti si credinciosi cu racla avand trupul Sfantului), cand sosira in capul Podului Mogosoaiei, incepu sa ploua. Voda si boierii si norodul care erau dupa Sfant fura udati pana la piele. Si ploaia a tinut trei zile, cu mici intreruperi".

In anul 1831, orasul Bucuresti aproape s-a pustiit din cauza epidemiei de holera. Presedintele Divanului Tarii Romanesti, pe atunci generalul Pavel D. Kiseleff, a cerut ca moastele Sfantului Dimitrie cel Nou sa fie duse pe campia Filaret. Potrivit marturiilor istorice. "Din ziua de 15 septembrie si pana la inceputul lunii octombrie, numarul mortilor, care pana atunci atinsese 160 pe zi, a scazut repede".