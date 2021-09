Molnupiravir e noua armă anti-Covid pentru tratamentul la domiciliu. Dr. Bassetti: "Am inceput tratamentul si studiul clinic in faza a III-a!"

In Italia a ajuns in faza a treia a testelor clinice un tratament revolutionar pentru combaterea pandemiei noului coronavirus Sars-Cov2. Este vorba despre antiviralul Molnupiravir. Studiile au arătat că medicamentul are o activitate cu spectru larg de acțiune împotriva mai multor coronavirusuri, inclusiv cel care provoacă Covid-19, cu puține efecte secundare.

"Ieri seară, aici, la San Martino, a fost introdus in tratament primul pacient dintr-o intreaga serie cu protocolul de studiu MK4488-02, adică în studiul de evaluare a eficacității și siguranței utilizării Molnupiravirului, o nouă tabletă antivirală activă pe Covid-19 care ar putea reprezenta o armă suplimentară pentru gestionarea maladiei la domiciliu. Medicamentul se află încă în faza a III-a de studiu în Italia, unde, pe lângă centrul nostru, există alte 8 centre autorizate pentru studii clinice", spune dr. Matteo Bassetti, initiatorul acestui program, pentru "Il Messaggero.



Bassetti, care este directorul Clinicii de Boli Infecțioase de la Policlinico San Martino din Genova, a ținut să "sărbătorească" pe Facebook primul pacient italian inclus în protocolul de studiu asupra Molnupavirului, noul medicament antiviral, aflat încă în teste, care ar putea permite tratarea Covid-19 fără a fi nevoie de spitalizare, la domiciliu, precum alte antivirale in alte viroze "banale" (sezoniere).

"Trebuie să mulțumesc fantasticei 'echipe de vis' care ne-a permis încă o dată să fim primii în Italia. Mulțumesc tuturor, dar mai ales lui Chiara Dentone și Antonio Vena. Cercetarea științifică serioasă necesită sacrificiu, intuiție, spirit de abnegație, curiozitate și dorința de a descoperi lucruri noi. Toate ingredientele pe care încercăm să le avem și să le insuflăm aici, la clinică.", adauga dr. Bassetti.

Astfel ca, intr-o premiera ce poate fi istorica, in seara zilei de miercuri, 16 septembrie 2021, au început testele pe pacienții tratați cu Molnupiravir, un medicament antiviral împotriva Covid-19 care ar putea oferi o nouă oportunitate pentru tratamentul la domiciliu. "Este un medicament pe cale orală, o simplă tabletă, care ar putea evita nevoia de spitalizare.", a anuntat si pe Facebook directorul clinicii, dr. Matteo Bassetti.



În ianuarie 2021, Agenția Italiană pentru Medicamente (AIFA) a autorizat un studiu clinic dublu-orb, randomizat, controlat cu placebo pentru a evalua eficacitatea și siguranța medicamentului la adulți, atât la pacienții internați, cât și la cei din ambulatoriu, afectați de infecția cu Sars-Cov2. Molnupiravir, dezvoltat la Universitatea "Emory", își exercită acțiunea antivirală prin introducerea erorilor de copiere în timpul replicării ARN a virusului, scrie si "Il Metropolitano".