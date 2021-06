Moroccanoil - atingerea miraculoasa a naturii

Haircare îți oferă produse originale Moroccanoil.cu Livrare rapidă și sigură

Daca petreci cat de putin timp pe internet sau pe retelele sociale, iti este imposibil sa nu fii familiarizat deja cu "faima" de care se bucura produsele de ingrijire a parului de la brandul Moroccanoil. In fiecare saptamana apar postari din partea a milioane de oameni, bloggeri, influenceri si chiar si profesionisti in hair-styling care "pun mana" pe aceste articole pentru par. Brandul a cunoscut un avant extraordinar cand a lansat tratamentul sau cu ulei de par Moroccanoil, iar de atunci nu a incetat sa investeasca in studiul, cercetarea si dezvoltarea de produse noi pentru infrumusetare.

Vezi aici gama Moroccanoil disponibila in Romania si afla cum iti poate schimba parul.

Puterea transformatoare a uleiului de argan

Nu ai nevoie de multa documentare pentru a afla ca in "inima" produselor Moroccanoil sta uleiul de argan. Acest arbore (denumit si Aragan) creste in Maroc si este renumit pentru fructele și uleiul produs din semințele sale (folosite si in bucătăria tradițională). Cum a ajuns insa sa fie utilizat in cosmetica si estetica?

Gratie compusilor sai - precum vitamina E, acizi grasi și numerosi antioxidanți - uleiul de argan este apreciat de intreaga industrie de infrumusetare.Nu este de mirare ca multi il supranumesc "aurul lichid", datorita capacitatii sale de a intari si a hidrata atat parul cat si pielea. Moroccanoil a reusit sa imbine puterea uleiului de argan cu formula sa proprie si sa creeze o multime de produse, pentru toate tipurile de par. Astfel, avantajele pe care le au milioane de oameni, folosind aceasta marca, sunt:

- Previne varfurile despicate: Uleiul de argan intra in par, întareste firul de par si reduce probabilitatea de varfuri despicate, in viitor.

- Protejeaza impotriva razelor UV: Moroccanoil tine la distanta efectele nefaste ale soarelui, in special razele din spectrul UV care ne pot deteriora parul si pielea.

- Rezistenta la intemperii: Indiferent de tipul tau de par, Moroccanoil iti va menține podoaba capilara in forma dorita, în medii umede sau uscate.

- Revitalizare si elasticitate crescută a parului: vitaminele, mineralele și antioxidanții din ulei înmoaie parul, ii sporesc flexibilitatea și ii ofera un luciu proaspat.

- Grabeste timpul de uscare: Moroccanoil previne incalcirea parului si te ajuta sa il manevrezi mai usor, din momentul in care folosesti uscatorul de par pana cand esti gata sa iesi din casa!

- O ingrijire mai atenta a parului: Moroccanoil poate fi folosit atat pe parul uscat cat si pe parul umed, pentru a avea grija de varfurile uscate

- Vopsire mai uniformă si mai usoara: daca parul este prea poros si deloc uniform, culoarea rezultata nu va corespunde asteptarilor initiale. Astfel, Moroccanoil poate uniformiza porozitatea parului, ajuta la obtinerea unor culori bine distribuite si mai mult decat atat... poate fi adaugat in vopsea pentru o protectie, o stralucire si o absorbtie mai ridicata a culorii, indiferent de tipul de par.

Rezultatul tuturor acestor actiuni prezentate mai sus? Un par mai sanatos, mai atractiv, mai usor de ingrijit si de aranjat!

