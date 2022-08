În 29 august 2022 vom vedea lansarea celei mai puternice rachete existente!

Lansatoarele orbitale masive SLS (de la NASA) și Starship (de la SpaceX) se pregătesc intens pentru lansarea inaugurală din 18 august: NASA va scoate racheta SLS din hangar și o va transporta spre rampa de lansare LC-39B de la Centrul Spațial Kennedy, din Florida.

Dacă totul merge conform planului, în 29 august vom vedea lansarea celei mai puternice rachete existente, misiune care va trimite capsula Orion pe o traiectorie în jurul Lunii, în ceea ce va fi prima misiune din programul Artemis, prin care NASA vrea să trimită din nou echipaje pe Lună. Capsula Orion din misiunea Artemis-1 nu va avea echipaj la bord, însă dacă totul merge bine, în 2025 vom vedea din nou astronauți americani pășind pe Lună. Planurile NASA de a trimite astronauți pe Lună au legătură cu SpaceX și cu vehiculul ce urmează să detroneze SLS de pe piedestalul celei mai puternice rachete: Starship.

Viitoarea rachetă de la SpaceX este parte integrantă a programului Artemis și o variantă a sa urmează să fie folosită pentru debarcarea pe Lună a astronauților în 2025 (capsula Orion nu poate părăsi orbita selenară). Însă până atunci Elon Musk trebuie să demonstreze că motoarele Raptor funcționează și că pot urca colosala rachetă Starship pe orbită. Nu știm încă ziua în care vom vedea un test orbital, racheta este în aceste zile testată la sediul SpaceX de la Boca Chica (Texas), iar Elon Musk a spus că o lansare poate avea loc oricând în următoarea lună sau în următorul an. Și nimeni nu își pune prea mari speranță că prima lansare va fi una reușită.

La celălalt capăt al spectrului se află două lansatoare americane de mici dimensiuni, pentru care s-au folosit tehnici avansate de printare 3D, ale căror companii ne-au promis că le vom vedea pe rampele de lansare în acest an: Terran-1 (de la Relativity Space) și RS-1 (de la ABL Space System). Rămâne de văzut cât de mult succes vor avea cele două noi rachete, având în vedere că Peter Beck, de la compania Rocket Lab, care are în portofoliu racheta de calibru ușor Electron nu reușește să găsească clienți pentru mai mult de 6-7 lansări pe an.

Este posibil ca racheta Firefly Alpha să revină pe rampa de lansare până la finalul acestui an, după eșecul primei lansări de anul trecut, când racheta a fost pierdută la doar câteva secunde după pornirea motoarelor. Cu atât mai mult cu cât în urmă cu câteva zile compania Northrop Grumman a anunțat că va colabora cu Firefly Aerospace pentru realizarea de noi motoare ce urmează să fie folosite de racheta Antares în misiuni de aprovizionare a Stației Spațiale Internaționale (între noi fie vorba, nu cred că ar mira pe nimeni dacă Northrop Grumman ar absorbi compania Firefly Aerospace în viitorul apropiat).

Spre finalul anului (deși nu aș paria că nu se amână pentru anul viitor) ar trebui să vedem și prima lansare a rachetei Vulcan, succesoarea rachetelor Atlas V, Delta IV și Delta IV Heavy. Aceasta este operată de compania United Launch Alliance, un joint-venture al Boeing și Lockheed Martin, și urmează să concureze cu Falcon 9 și Falcon Heavy. Vulcan urmează să fie propulsată de două motoare BE-4, alimentate cu metan și produse de compania Blue Origin și tocmai întârzierea finalizării acestor motoare a dus la amânarea debutului rachetei, care ar fi trebuit să zboare deja, conform planificării inițiale.

Nu doar programul Artemis și activitatea de la Boca Chica vor face din restul anului 2022 unul extrem de interesant din punctul de vedere al activităților spațiale în general și al lansărilor orbitale în special, ci și noile companii private din China care testează noi lansatoare orbitale, rachete printate 3D lansate din Statele Unite și chiar viitoarele misiuni ale Vega-C, prima rachetă la care România a avut o contribuție esențială, recunoscută de ESA. Anul trecut am văzut un total de 134 de lansări orbitale reușite și deja în 2022 am ajuns la 98 de lansări reușite (doar în 4 august, într-un interval mai mic de 20 de ore, am avut parte de 5 lansări, un nou record). Priviți cerul, se întâmplă lucruri interesante acolo sus.