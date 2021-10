Înalta Curte decide pe 4 noiembrie dacă hotărârile de Guvern prin care s-au impus restricții sunt sau nu legale!

Restricțiile impuse de autorități în timpul pandemiei, cum ar fi obligativitatea certificatului COVID, obligativitatea măștii de protecție sau carantina, au fost contestate în tot acest timp, la instanțele de judecată, de mai mulți avocați, care au solicitat anularea acestor măsuri, invocând discriminarea.

Unele solicitări au fost câștigate în primă instanță, însă termenele de recurs impuse de Înalta Curte de Casație și Justiție au fost extrem de lungi. Recent, ICCJ a admis scurtarea unui termen. Pe 4 noiembrie, judecătorii se vor pronunța asupra unei astfel de solicitări. Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție vor decide pe 4 noiembrie dacă restricțiile impuse de Guvern și condiționările de vaccinare, testare sau trecere prin boală sunt sau nu legale.

"Am obținut o reducere a termenului de judecare a recursului făcut de Guvern la Înalta Curte de Casație și Justiție, care era prin aprilie 2022, pentru 4 noiembrie 2021. Am impresia că le-a fost cam frică, sincer, pentru că erau prea multe argumente juridice. Cred că va fi o hotărâre interesantă care se va da la ICCJ, pentru că acțiunea câștigată de noi a fost pe discriminare. Inițial, am atacat Hotărârea Guvernului care condiționa participarea la evenimentele publice și private de vaccin, test sau trecere prin boală și am câștigat în instanță. Apoi am atacat certificatul verde și am cerut și anularea stării de alertă și am câștigat, la fel, în instanță. Anularea acestor tipuri de hotărâri se va extinde în toată țara și pentru toate condiționările de deținere a certificatelor verzi. Dacă tot se prelungesc automat aceste hotărâri ale Guvernului, confirmarea faptului că una dintre ele este nelegală, definitiv și irevocabil, va însemna că toate cad. Deci este de ajuns o singură decizie favorabilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție", a declarat unul dintre cei doi avocați clujeni care au câștigat în instanță împotriva Guvernlui.

Nu este prima dată când restricțiile impuse de guvern sunt contestate în instanță. La începutul anului trecut, Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat in cazul unei actiuni depusa de un avocat constantean impotriva Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), pentru lamurirea obligativitatii purtarii mastilor in spatii deschise. Curtea de Apel a decis ca articolul privind obligarea purtarii mastii in spatii deschise este ilegal, printr-o decizie pronuntata miercuri, 23 decembrie. Hotararea Curtii de Apel Bucuresti nu este definitiva, putand fi contestata la Curtea Suprema.

"Purtarea mastii in spatii deschise a fost declarata nelegala. Hotararea nu este definitiva, are un termen de recurs de doua zile de la comunicare. Inca nu ni s-a comunicat hotararea, doar ce am aflat solutia de pe surse. Dosarul nu a fost inca afisat pe portal. Inca nu am primit nimic de la instanta, astept sa mi se comunice. Articolul 4, pct. 15 vorbeste despre obligativitatea de a purta masca in spatii inchise si deschise, iar instanta a inlaturat sintagma "si deschise", deci teza a doua a articolului. Sunt sigura ca instanta a mers pe motive de legalitate in decizia ei", a declarat pentru Ziare.com, avocata Minodora Ion, initiatoarea demersului.

Avocatul Minodora Ion a cerut institutiei mentionate sa puna la dispozitia instantei intreaga documentatie care a stat la baza emiterii ultimelor doua ordine de carantinare a municipiului Constanta, sub sanctiunea amenzii. In opinia avocatului, daca instanta ii va da dreptate, se va crea un precedent, iar DSU si alte institutii nu vor mai putea obliga populatia sa poarte masti in spatiile deschise.