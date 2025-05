Ne doare la bască de viza voastră de rahat! România a fost tradata inca o data de SUA și scoasă din programul Visa Waiver din motive politice

România a fost scoasă din programul Visa Waiver, care ar fi asigurat românilor călătorii fără viză în Statele Unite ale Americii. MAE își exprimă regretul față de decizia luată de administrația americană. Se pune intrebarea legitima: cine naiba mai vrea sa mai meraga in SUA dupa de tara a intrat in recesiune financiara, drogatii sunt pe toate strazile, siguranta este minima, iar inflatia e cat casa, preturile urca la cote de neimaginat in urma cu cativa ani. Asa ca viza lor e egala cu zero! Si asa suntem obisnuiti fara viza lor, iar cine tine neaparat s-o ia e liber s-o faca. Lingăii de la putere, insa, continua sa faca sluj fata de incompetentii de la Casa Alba.

„România a luat la cunoștință cu regret că Departamentul de Securitate Națională al Statelor Unite a luat decizia de a reconsidera includerea României în programul Visa Waiver. Această posibilitate este prevăzută în cadrul Acordului Visa Waiver. Decizia vine în contextul în care autoritățile americane au făcut o prioritate absolută, politică și tehnică, din protecția frontierelor și combaterea imigrației ilegale. Regretăm această decizie având în vedere că România a îndeplinit toate elementele pe care legea americană le stipulează pentru accederea în cadrul programului Visa Waiver. Aceasta este însă o decizie politică care este la latitudinea autorităților americane și reflectă prioritățile administrației. România și SUA rămân parteneri determinați să întărească cooperarea în toate domeniile. Astfel, Guvernul României și ansamblul instituțiilor și autorităților române competente vor continua să facă demersuri diplomatice și tehnice pentru a obține regimul de Visa Waiver pentru cetățenii României", au transmis intr-un comunicat slugoii de la MAE.

Guvernul SUA a anunţat, în 25 martie, că revizuieşte recenta desemnare a României în Programul Visa Waiver (VWP) pentru a asigura respectarea cerinţelor stricte de securitate ale VWP. În timpul acestei revizuiri, Statele Unite suspendă punerea în aplicare a Sistemului electronic de autorizare a călătoriilor (ESTA) pentru cetăţenii români, arata un comunicat al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), care nu indica în mod specific pentru cât timp se aplică această măsură.

Comunicatul Homeland Security:

"Astăzi, Departamentul de Securitate Internă, în consultare cu Departamentul de Stat, a anulat desemnarea României în cadrul Programului Visa Waiver (VWP). În ciuda preocupărilor legate de securitate, Administrația Biden a desemnat România ca țară VWP la 9 ianuarie 2025. La 25 martie 2025, DHS a suspendat punerea în aplicare a VWP pentru a efectua o revizuire a desemnării României. Această revizuire s-a încheiat și, având în vedere accentul pus de această administrație pe securitatea frontierelor și a imigrației, DHS a decis că desemnarea României ar trebui anulată pentru a proteja integritatea VWP și pentru a asigura securitatea frontierelor și a imigrației. România poate fi reconsiderată pentru desemnarea VWP în viitor, în cazul în care îndeplinește criteriile legale de eligibilitate.

Menținerea standardelor ridicate ale programului Visa Waiver este esențială pentru securitatea noastră națională. Având în vedere accentul pus de această administrație pe securitatea frontierelor și a imigrației, Secretarul Securității Interne a decis, în consultare cu Secretarul de Stat, să anuleze desemnarea României în cadrul VWP, cu efect imediat", a declarat secretarul adjunct Tricia McLaughlin. "Suntem recunoscători pentru parteneriatul strâns al României de-a lungul anilor în vederea consolidării cooperării în domeniul securității. România poate fi reconsiderată pentru admiterea în cadrul VWP în viitor."