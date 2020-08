Nelu Tătaru, despre prognoza de 2.800 de cazuri de Covid pe zi: "Pandemia nu se tranșează în spital"

Ministrul Sănătății a făcut precizări despre prognoza de 2.800 cazuri de coronavirus pe zi. Ministrul Sănătății a declarat joi că, în măsura în care nu se respectă regulile, pot fi mai mult de 2.800 de cazuri de coronavirus pe zi în luna septembrie, așa cum a prognozat INSP.

„Previziuni pot fi multe, în contextul în care nimeni din țara asta n-o să respectăm niște reguli și nu vom încetini acea transmitere comunitară, putem ajunge și la mai multe cazuri. Eu sper că toți am înțeles ce înseamnă acest moment, sper că toți am înțeles că a fost și o perioadă în care a fost rătăcirea unora dintre noi, care am bagatelizat tot ce a însemnat această pandemie. Haideți să fim serioși, cred că în acest moment fiecare dintre noi avem pe cineva cunoscut care trece prin boală și puțini dintre noi care îi avem pe cei care au decedat", a spus Nelu Tătaru, într-o discuție cu jurnaliștii.

„Pandemia nu se tranșează în spital. Atâta timp cât vom avea cazuri, acest corp medical va deveni colmatat la un moment dat, cât nu se respectă niște reguli, cât vom avea o transmitere accentuată în comunitate, noi ca și corp medical nu vom putea să gestionăm ce ne vine în unitățile spitalicești. Avem și noi o limită. Cred că măsurile ar trebui să fie respectate", a adăugat ministrul. El a amintit de cele trei zile de vid legislativ și că legea actuală este contestată la Curtea Constituțională: „Haideți să lăsăm momentul politic, să-l trecem pe un moment medical pe care încă nu l-am terminat. Să ne gândim la un moment ecnomic și după aia să-l facem și politic".