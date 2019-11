Niculae Bădălău (PSD Giurgiu): Vinovat e stafful de campanie și conducerea partidului

Liderul PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, a declarat duminică seară, la Antena 3, după anunțarea exit-poll-urilor, că vinovați pentru eșecul PSD la prezidențiale sunt cei din stafful de campanie și din conducerea partidului și că trebuie luate decizii radicale.

„Părerea mea în acest moment e că nu am avut un concept clar de strategie la nivel național, iar deciziile greșite luate la nivel național au dus la rezultate defectuoase. Vinovat e stafful de campanie și conducerea partidului, nu are sens să ne mai ascundem. Eu am câștigat la Giurgiu, și în județ și în oraș, dar nu pe o strategie națională, ci pe o strategie județeană de campanie. Trebuie să știm ce vrem să facem, că de doi-trei ani tot peticim lucrurile fără să luăm decizii serioase, radicale, și lucrul ăsta ne-a costat", a spus Niculae Bădălău. Potrivit datelor provizorii, Klaus Iohannis a câștigat detașat alegerile prezidențiale (cu peste 65% din voturi) în fața candidatei PSD Viorica Dăncilă.