Noi măsuri de relaxare de la 1 şi 15 iunie. Ce spune Arafat despre deschiderea mall-urilor

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă Raed Arafat a declarat miercuri că vor urma măsuri de relaxare suplimentare în perioada 1-2 iunie, în condiţiile în care nu există o creştere necontrolabilă a cazurilor de infectare cu coronavirus. Despre deschiderea mall-urilor, Arafat a spus că este puţin probabil ca de la 1 iunie să se întâmple acest lucru şi că decizia se va lua după discuţii între specialişti.

„Numărul cazurilor este unul stabil, însă situaţia din România nu este perfect rezolvată, fiind nevoie de mai mult timp până va exista certitudinea că situaţia este sub control. Numărul cazurilor este stabil - per ansamblu suntem într-o scădere, dacă luăm procentul cazurilor pozitive comparativ cu numărul testelor, dar situaţia nu este perfect rezolvată. Mai este timp care trebuie să treacă până avem certitudinea că situaţia este într-adevăr sub control", a declarat Raed Arafat la Antena 3.

Şeful DSU a declarat că vor fi luate în calcul şi măsurile care au fost luate sau evitate de alte ţări lovite de pandemia de corovirus. „Clar că vor fi măsuri suplimentare de relaxare care vor fi luate de la 1-2 iunie. Care vor fi aceste măsuri şi cum vor fi ele luate va fi discutat şi prezentat Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, mâine vom avea o discuţie, vom analiza, vom vedea şi alte ţări ce măsuri au luat sau au evitat să ia şi, pe baza datelor pe care le vom avea, cu siguranţă vor fi unele măsuri suplimentare pentru că până acum nu putem discuta despre o creştere necontrolabilă a cazurilor", a spus acesta.

Raed Arafat a declarat că majoritatea lucrurilor care apropie românii de o viaţă normală probabil se vor rezolva până pe 15 iunie, însă vor exista anumite restricţii care vor rămâne dacă sunt considerate periculoase.

„Unele aspecte vor rămâne restricţionate pe o perioadă mai lungă, majoritatea lucrurilor care ne apropie de o viaţă normală probabil că se vor rezolva până pe 15 iunie. Totuşi sunt anumite activităţi care pot fi considerate în continuare de către specialişti riscante şi să se recomande o perioadă mai lungă de limitare. Pot să spun că în 1 iunie va fi o etapă, în 15 iunie va fi o etapă", a declarat Raed Arafat. „Asta nu cred că va fi din data de 1 iunie, dar vom vedea mâine (joi, n.r.) ce spun specialiştii. Greu de spus dacă de pe 15. Nu vreau să anticipez până nu discutăm complet în comisie şi nu vreau să-mi asum eu nişte lucruri care trebuie discutate cu colegii", a spus Arafat la Antena 3.