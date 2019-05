O bătrână a fost violată și ucisă de un tânăr de 20 de ani

Soțul victimei era acasă, dar n-a putut interveni ca să-și apere soția, fiindcă este orb. Casa lor este pe un drum forestier, aproape de o exploatare forestieră unde lucrează mai mulți tineri, printre care și suspectul. Tinerii veneau des la locuința celor doi, pentru a cumpăra lapte sau brânză.

Principalul suspect s-a dus seara la respectiva femeie și i-a cerut lapte de la vacă. Atunci când femeia a ajuns în grajd, respectivul a atacat-o. Tânărul era sub control judiciar pentru o serie de furturi. „Am auzit-o strigând, dar eu ce să fac, nu văd deloc!", a spus Dumitru Condrea, soțul victimei. Tânărul i s-a lăudat unui coleg cu crima comisă. Acesta s-a dus să vadă dacă e adevărat, iar apoi a anunțat poliția.

„Când am deschis uşa şi m-am uitat cu lanterna, ea era moartă în grajd. Era dezbrăcată de tot. M-am dus la vale şi am anunat poliţia", a declarat acesta. Suspectul a fost găsit dormind sub un vagon, alături de colegii lui. „Se fac cercetări pentru omor, urmează să se administreze probe cu privire la viol", a spus procurorul de caz. Suspectul riscă 20 de ani de închisoare.