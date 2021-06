O copila a dat nas in nas cu un urs in parcul central din Sinaia. Cum a reactionat un politist

O adolescenta s-a intalnit cu un urs in parcul central al statiunii Sinaia, fiind ajutata de un agent de paza care, alertat de tipetele fetei, a intervenit pentru a alunga animalul si pentru a o adaposti pe aceasta.

Intamplarea, care se putea incheia tragic, a fost povestita, duminica seara, pe Facebook de Directia Judeteana de Paza (DJP), care functioneaza in subordinea Consiliului Judetean. Potrivit DJP, incidentul a avut loc sambata seara, 26 iunie, in jurul orei 21,30, in Parcul "Dimitrie Ghica" din Sinaia.

"Il felicitam pe agentul Oancea Gabriel care, in timp ce-si executa serviciul la obiectivul din parcul din Sinaia, alertat de tipetele unei turiste, a venit in ajutorul acesteia, alungand un urs ce se deplasa inspre tanara adolescenta! Aceasta a fost gazduita in interiorul obiectivului, colegul nostru a alertat prin serviciul 112 Jandarmeria si situatia a avut un final fericit!", precizeaza sursa citata.

La fata locului au intervenit si jandarmii din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova, care au indepartat ursul spre zona impadurita. Zilele trecute, mai multi ursi au fost sesizati in preajma zonelor locuite. Un barbat de 50 de ani, din judetul Covasna, care se afla la alergat, a fost atacat de un urs, provocandu-i rani grave.