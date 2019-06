O editura de prestigiu din Germania publica una din cartile lui Florian Bichir: Romanian Submarines in the nets of the Soviets

Scriitorului, istoricului si, nu in ultimul rand, jurnalistului Florian Bichir i s-a publicat una din carti la o editura cu mare prestigiu, cunoscuta in strainatate ca fiind destul de exclusivista, in sensul ca nu oricine poate publica acolo. Cu atat mai important este ca editura a fost cea care l-a contatctat pe Bichir pentru tiparirea cartii.

Este vorba despre editura Lambert Academic Publishing din Germania, care a tradus si a publicat cartea "Romanian Submarines in the nets of the Soviets". Referitor la acest eveniment, autorul a declarat: "Ma bucur nespus pentru acest eveniment editorial, mai ales ca ei m-au cautat pe mine, nu eu am fost cel care a insistat. Este vorba despre o editura importanta din strainatate, Lambert Academic Publishing, care publica lucrari importante, ceea ce ma face sa ma bucur inca o data ca iata o lucrare istorica din Romania ajunge sa fie cunoscuta si peste hotare, ca o carte-document. Tin sa multumesc colegilor din UNAp, domnului col.prof univ dr. Daniel Ghiba, col.prof.univ.dr. Dorel Bușe... De fapt tuturor... Si nu in ultimul rand domnului Adrian Pandea, directorul Editurii Militare care mi-a publicat varianta in limba romana acum cinci ani!", a spus cercetatorul istoric Florian Bichir.