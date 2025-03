O formulă matematică ar putea fi dovada supremă a existenței lui Dumnezeu, afirmă un important om de știință

Dr. Willie Soon, astrofizician și inginer aerospațial, care a lucrat mult timp la Harvard și la Smithsonian Centre for Astrophysics, a susținut recent că o formulă matematică ar putea fi dovada supremă a existenței lui Dumnezeu. Prezent la emisiunea Tucker Carlson Network, renumitul om de știință și-a prezentat formula.

În centrul teoriei sale se află „argumentul reglării fine", care, exprimat simplu, sugerează că legile fizice ale universului sunt atât de perfect calibrate pentru a susține viața, încât aceasta nu ar fi putut apărea din întâmplare. Formula a fost propusă pentru prima dată de Paul Dirac, matematician la Cambridge. Ea evidențiază modul în care anumite constante cosmice se aliniază cu o precizie uluitoare - un fenomen care a nedumerit oamenii de știință timp de decenii.

„Pare să fie una dintre caracteristicile fundamentale ale naturii faptul că legile fizice fundamentale sunt descrise în termeni de teorie matematică de o mare frumusețe și putere, necesitând un standard destul de ridicat de matematică pentru a o înțelege. Vă puteți întreba: De ce este natura construită în acest fel? Nu putem răspunde decât că cunoștințele noastre actuale par să arate că natura este astfel construită. Pur și simplu trebuie să acceptăm acest lucru", scria Dirac în 1963.

„Poate că am putea descrie situația spunând că Dumnezeu este un matematician de rang foarte înalt și că a folosit matematici foarte avansate în construirea universului", a spus el. Acum, vorbind la podcastul lui Tucker Carlson, Dr. Soon a citat teoria lui Dirac pentru a-și explica punctul de vedere cu privire la existența lui Dumnezeu. „Există atât de multe exemple de forțe mereu prezente care ne permit să ne luminăm viața. Dumnezeu ne-a dat această lumină, să o urmăm și să facem tot ce putem", a spus el, sugerând că ecuațiile care guvernează universul nostru ar putea fi amprentele unui creator divin.

În special, oamenii de știință se feresc de obicei să lege știința de religie. Cu toate acestea, în ultima sa carte, renumitul om de știință Stephen Hawking și-a exprimat clar opiniile cu privire la Dumnezeu și viața de apoi. Hawking, care a murit în 2018, a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (ALS) - un tip de boală a neuronilor motori - în 1963, când avea doar 21 de ani. După ce medicii i-au spus că mai are doar doi ani de trăit, el a devenit cel mai longeviv supraviețuitor al ALS.

Referindu-se la dizabilitatea sa în ultima sa carte, „Brief Answers to the Big Questions", Hawking a scris: „Timp de secole, s-a crezut că persoanele cu dizabilități ca mine trăiesc sub un blestem care a fost aplicat de Dumnezeu. Ei bine, presupun că este posibil să fi supărat pe cineva acolo sus, dar eu prefer să cred că totul poate fi explicat într-un alt mod, prin legile naturii. Dacă crezi în știință, așa cum cred eu, crezi că există anumite legi care sunt întotdeauna respectate. Dacă doriți, puteți spune că legile sunt opera lui Dumnezeu, dar aceasta este mai degrabă o definiție a lui Dumnezeu decât o dovadă a existenței sale", a scris el.

Hawking și-a exprimat, de asemenea, opiniile cu privire la viața de apoi. „Fiecare dintre noi este liber să creadă ceea ce dorește și părerea mea este că cea mai simplă explicație este că nu există Dumnezeu. Nimeni nu a creat universul și nimeni nu ne dirijează soarta. Acest lucru mă conduce la o constatare profundă: probabil că nu există nici rai și nici viață de apoi", a spus el.